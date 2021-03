Der Landtagskandidat Dr. Andre Baumann ist beim Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen zu Gast. Am Dienstag, 9. März, stellt er die Maßnahmen zum Schutz der Wälder in Baden-Württemberg vor. Was wurde im Waldschutz in den letzten Jahren erreicht und wie soll es nach der Wahl weitergehen? Was sind die Ziele und Erfolge des Wald- und Umweltschutzes im Land und wie sind die Pläne zum Schutz von Hardt- und Dossenwald hier in Schwetzingen in der Zukunft? Das wird der Landtagskandidat mit den Teilnehmenden diskutieren.

Im Anschluss geht es um lokalpolitische Themen und die Gemeinderatsfraktion berichtet von ihrer Arbeit. Alle interessierten Bürger sind eingelade, an der Online-Veranstaltung teilzunehmen, die um 19.30 Uhr beginnt. Die Einwahldaten gibt es auf der Homepage gruene-schwetzingen.de oder nach Anmeldung per Mail auf gruene-schwetzingen@gmx.de. zg