Der andere Impfstoff

Es ist das zweite Fronleichnamsfest in Zeiten der Pandemie, das auch in Schwetzingen ein bisschen anders als gewohnt gefeiert wurde. Nach wie vor war eine Prozession nicht möglich, wo der Auftrag Jesu in der mitgeführten Monstranz für jeden sichtbar geworden wäre. Der Schloss- oder Pfarrgarten wären ebenfalls ideale Orte gewesen, den Gottesdienst im Freien zu zelebrieren, „leider haben wir für den Schlosspark keine Genehmigung bekommen und im Pfarrgarten war es dann auch nicht möglich, das Wetter hat es nicht zugelassen“, erklärte Pfarrer Uwe Lüttinger den Gottesdienstteilnehmern, welche konform mit den Corona-Auflagen die Bänke der Kirche St. Maria belegt haben.

AdUnit urban-intext1

Schließlich ist man auf diese geräumige Kirche ausgewichen, von wo aus der Gottesdienst auch per Livestream ausgestrahlt wurde. Eine weitere Besonderheit war zudem, dass das Hochfest des Leibes und Blutes Christi, das immer auf den zweiten Donnerstag nach Pfingsten fällt, nun Sonntag gefeiert wurde. In vielen Ländern ist der Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitssonntag kein Feiertag, deshalb feiern sie Fronleichnam eben am Sonntag, „somit fügen auch wir uns ein in das weltweite Beten und Danken für das Geschenk der Eucharistie, das uns zusammenhält und verbindet“, so Lüttinger. Denn die Katholiken gedenken an Fronleichnam (der Begriff stammt aus dem Mittelhochdeutschen „vrône lîcham“ und bedeutet „des Herrn Leib“) der bleibenden Gegenwart Jesu im Sakrament der Eucharistie. Auch sei es nach langer Zeit wieder erlaubt, dass die Gemeinde mitsingen dürfe, informierte der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit, Uwe Lüttinger, der, unterstützt von Kooperator Reinholdt Lovasz und einer kleinen Schar von Ministranten, die Liturgie zelebrierte. Die stimmungsvollen Lieder wie das Eingangsstück „Lobe den Herrn“, „Halleluja“, „Lobet und preiset“, „Von guten Mächten gut geborgen“, oder zum sakramentalen Segen „Tantum Ergo“ machten noch einmal deutlich, wie sehr das Gemeindesingen gefehlt habe und wie wichtig es sei für die Umrahmung des Gottesdienstes. Die Glaubensinhalte kommen so emotionaler zum Ausdruck. Begleitet wurde die Gemeinde von Dr. David Herbold an der Orgel sowie dem Musikverein Stadtkapelle. Nach den Lesungen aus dem Buch Exodus und aus dem Hebräerbrief, vorgetragen von Lucas Kessler, sowie dem Evangelium nach Markus, gelesen von Kooperator Reinholdt Lovasz, hat Pfarrer Lüttinger in seiner Predigt die Bedeutung der Eucharistie erläutert. Dafür zog er einen bildlichen Vergleich zur aktuellen Impfkampagne für die Bezwingung der Pandemie.

Hier gibt es keine Ausgrenzung

Die zurzeit am häufigsten gestellte Fragen sind mit Sicherheit: „Bist du schon geimpft?“, „Hast du schon einen Impftermin?“ Sie zeigen, dass ein ganz großes Interesse an diesem Impfstoff, an diesem Medikament, besteht, weil dieses Virus uns alle aus der Bahn geworfen hat, sagte der Pfarrer, und von allen Abstand, Mundschutz, Kontaktbeschränkung fordert. So ein wertvolles Medikament hat es wohl schon lange nicht mehr gegeben. „Wir als Christen haben aber einen ganz anderen Impfstoff, an den wir uns heute feierlich erinnern, Impfstoff, von dem wir gehört haben, dass Jesus ihn beim letzten Abendmahl geschenkt hat, die Eucharistie, Brot und Wein, Leib und Blut Jesu Christi, das Brot des Lebens, das uns die Gemeinschaft mit Jesus Christus schenkt und uns vor dem ewigen Tod bewahrt.“

Und noch etwas Besonderes geschieht im Sakrament der Eucharistie, betonte der Pfarrer, „zurzeit heißt es ja Abstand halten, Kontakte reduzieren, die Eucharistie macht bewusst, dass Jesus sich in diesem kleinen Stück Brot in unsere schwachen, menschlichen Hände legt. „Gott hält nicht Abstand. Er ist uns ganz nah im Sakrament der Eucharistie. Ein großes Geschenk, denn durch die Eucharistie sind auch wir miteinander verbunden, hier an diesem Ort aber auch mit vielen Menschen, die die Eucharistie feiern“.

AdUnit urban-intext2

Pfarrer Lüttinger hob in seiner Predigt zudem etwas für ihn sehr Wichtiges hervor: Dieses Brot ist für alle da, sagte er, es gibt keine Priorisierung, Jesus will sich allen Menschen schenken, es ist ein Heilmittel für die Schwachen und Ausgegrenzten und für alle, die seine Nähe brauchen und sich nach ihr sehnen. „Die Impfung, die wir gegen Corona bekommen, soll uns immun machen, die Eucharistie hingegen soll uns für die Welt öffnen, die einzige Immunisierung ist die gegen die Gleichgültigkeit.“