Der eigene Lockdown wird verlängert

Da ist er wieder, der Freizeitstress. Schönes Wetter – gehe ich ins Schwimmbad oder an den See? Oder lasse ich mich schnell testen, um im Fitnessstudio der Corona-Figur entgegenzuwirken? Aber die Freundinnen haben auch schon nach einem gemeinsamen Kaffee-Treffen in der Stadt gefragt – verbunden mit einem Shopping-Bummel . . .

Nach Monaten ohne großartige Alternativen für die Freizeit stelle ich fest, dass ich mich derzeit durch die wiedergewonnenen Freiheiten zum Teil überfordert fühle. Die Städte mit ihren Läden und gastronomischen Angeboten sind – zum Glück! – endlich geöffnet und gut gefüllt. Der Verkehr auf den Straßen staut sich (leider wieder) und das Leben nimmt die Züge an, wie wir sie vor März 2020 gewohnt waren. Doch jetzt eben mit Corona. Das wird auch bleiben. Und es ist gut, wenn wir uns endlich damit abfinden mit all der gebotenen Vor- und Umsicht, die dabei vonnöten ist.

Was leider auf der Strecke geblieben ist – und das fand ich neben der Ruhe während des Lockdowns angenehm – ist die Menschlichkeit, das Miteinander. Die Ich-Gesellschaft meldet sich zurück, genießt ihr Dasein in volleren Zügen als je zuvor. Das ist zumindest mein Eindruck.

Daher habe ich für mich beschlossen, meinen eigenen Lockdown zu verlängern. Weiter mehr Wald und Natur statt Stadt und Getümmel, treffen mit Familie und Freunden im kleinen Kreis statt Partys – und Momente wie Möglichkeiten intensiv genießen. Ganz ohne Stress. Und erst recht ohne Freizeitstress.

