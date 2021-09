Der faule Sonntag im „Theodors“

Kaum ist die Musikreihe „Sommer im Schloss“ verklungen, geht es schon weiter mit einer neuen Idee für den Herbst im Schlossrestaurant „Theodors“. „Wir wollten zum einen unseren beliebten Brunch wieder anbieten, zum anderen aber noch ein wenig Erlebnis dazu servieren“, sagt Geschäftsführer Andreas Bante unserer Zeitung. So wurde aus dem Sonntagsbrunch der neue „Lazy Sunday“ – also ein fauler Sonntag. Und was wünscht man sich eigentlich mehr, als das – nach einer arbeitsamen und anstrengenden Woche? Wenn einen dann noch schlechtes Wetter vor Sportaktivitäten oder Wanderungen bewahrt, dann ist es doch wunderbar, wenn man mit Freunden und Bekannten im „Theodors“ genießen und begleitend ein wenig Musik hören kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der ,Theodors Lazy Sunday’ lädt unsere Gäste ein, sich zurückzulehnen und die Zeit, die sie hier bei uns im Schloss verbringen, in vollen Zügen zu genießen. So steht beispielsweise schon bei Ankunft der Gäste, das Frühstück auf dem Tisch – eine leckere Vesperplatte, Marmelade, Butter und alles, was sonst so dazugehört. Sodass man gleich mit dem Schlemmen beginnen kann.“

Der Pianist Eden Noel ist beim Brunch im „Theodors“ zu hören. © Theodors

Auch sind die „Lazy Sundays“ jetzt mit themenbezogenen Büffets und zum Teil mit musikalischem Rahmenprogramm ausgestattet. Immer von 11.30 bis 14.30 Uhr ist es angerichtet – das Team aus der Schlossküche verwöhnt Euch mit leckeren Köstlichkeiten zum Schnupperpreis von 29 Euro pro Person – und da ist ein Aperitif bereits inklusive.

Erstmals gibt’s den „Lazy Sunday“ am Sonntag, 17. Oktober. Dann heißt es „Theodor goes Lunéville“ und es gibt französische Köstlichkeiten, wie sie in der Schwetzinger Partnerstadt auf dem Tisch stehen würden. Für die Musik sorgt der sympathische Eden Noel am Piano. Noel ist ein fantastischer Pianist und Sänger, stammt ursprünglich aus Haiti und lebt schon seit zwölf Jahren in Deutschland. Von Barmusik über Broadway bis hin zu Jazz, Soul, Blues und Popmusik. Eden Noel kann (fast) alles!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dann heißt es „oazapft is“

Deftig geht es dann am Sonntag, 31. Oktober, im „Theodors“ zu. Dann laden Andreas Bante und sein Team zum Oktoberfest ein. Traditionelle Brotzeit-Leckereien, Braten und natürlich ein süffiges Bier sind dann zu haben. Die Martinsgans kommt im Schlossrestaurant schon seit vielen Jahren von einem Hof aus Oldenburg. Das behält Andreas Bante natürlich bei. Zusammen mit anderen Geflügelspezialitäten heißt es dann am Sonntag, 14. November, lecker Gans essen. Und auch schon am Tag zuvor bei der Abendöffnung kann die Spezialität aus der Heide für Genussmomente sorgen.

Die Adventsbrunch-Termine stehen auch schon fest. Ab dem 28. November ist das Büffet jeden Sonntag angerichtet, so dass zu Hause die Küche kalt bleiben kann und alle etwas vom Sonntag haben. Klar ist, dass der Adventsbrunch nochmals etwas üppiger und aufwendiger ausgestattet ist, deshalb liegt der Preis pro Person auch bei 39 Euro.

Und im Advent gibt’s wieder Musik dazu. Am 5. Dezember gibt’s weihnachtliche Klänge mit Tatjana Worm-Sawosskaja und am 12. und 19. Dezember ist wieder Eden Noel am Piano.

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ist das Team vom „Theodors“ selbstverständlich auch für seine Gäste da. Mit einem besonders großen und edlen Weihnachtsbrunch für 55 Euro pro Person – inklusive einer Flasche Chardonnay-Sekt pro Tisch.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Geschäftsführer Andreas Bante empfiehlt, gerade fürs Gansessen und für die Weihnachtstage, frühzeitig zu reservieren, damit es keine Enttäuschungen gibt. jüg

Info: Weitere Infos und Reservierung unter Telefon 06202/9 33 00 oder per E-Mail: info@schlossrestaurant-schwetzingen.de