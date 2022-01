"Der Hase und der Igel" im Heidelberger Theater Plappermaul

Heidelberg. Zwei Vorstellungen des Grimmschen Märchens "Der Hase und der Igel" gibt es am heutigen Sonntag, 30. Januar, im Theater Plappermaul in Heidelberg, um 14 sowie um 16 Uhr. Geeignet ist das Stück für Kinder ab drei Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung des Jahres.

Das bekannte Märchen fasst das Theater so zusammen: "Eine Igelfamilie lebt am Rande eines Feldes. Eines Tages, während Mama Igel mit dem Baden der Kinder Molly und Max beschäftigt ist, macht Papa Igel einen Spaziergang über das Feld, um das Gemüse zu begutachten. Dabei trifft er auf den eingebildeten Hasen Hendrik von Hasenstein. Der Igel grüßt den Hasen freundlich, dieser aber verhöhnt den Igel wegen seiner kurzen Beinchen. Das will Papa Igel nicht auf sich sitzen lassen. Er beschließt, dem Hasen eine Lektion zu erteilen und schlägt ihm einen Wettlauf vor. Der Hase willigt ein, wähnt er seine Sieg doch als sicher. Mit Hilfe einer List gewinnt der Igel den Wettlauf, der Hase muss sich geschlagen geben und zieht erschöpft und beschämt davon."

Informationen zum Vorstellungsbesuch im Plappermaul sowie derTicket-Shop sind auf der Homepage www.puppentheater-plappermaul.de zu finden. Der Eintritt für Kinder kostet 6,50 €, für Erwachsene 8,50 €. Telefonisch ist das Theater unter 0176 45 90 99 95 zu erreichen.