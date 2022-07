Der Heidelberger Elefant Tarak ist umgezogen – So war die Reise nach Köln

Heidelberg. Im Heidelberger Zoo ist eine langjährige WG aufgelöst worden. Das letzte Mitglied der 'jungen Wilden' hat das Elefantengehege verlassen. Der 16-jährige Elefant Tarak ist nach Köln umgezogen. Wie der Zoo jetzt mitteilt, ist der Jungbulle wohlbehalten in seinem neuen Zuhause angekommen. Zuvor hatte er 12 Jahre lang mit anderen männlichen Jungtieren zusammengelebt und so als Studienobjekt vieler Wissenschaftler gedient.

Denn wie sich Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann erinnert, hat der Heidelberger Zoo 2010 "mit der ersten Gruppe junger Elefantenbullen in Deutschland Neuland betreten." Der Zoo-Chef schwärmt: "In den vergangenen zwölf Jahren haben wir sehr viel über Elefantenbullen gelernt – auch von Tarak, der einfach ein toller Elefant ist!" Denn besonders die Dynamik der Sozialkonstellation zwischen den männlichen Jungtieren habe die Wissenschaftler brennend interessiert.

: Elefant Tarak kurz nach seiner Ankunft 2010 mit 5 Jahren im Zoo Heidelberg. © Heidrun Knigge/Zoo Heidelberg

Auch die hohe Sozialkompetenz, welche die ‚jungen Wilden‘ in Heidelberg gezeigt haben, wurde den als eher einzelgängerisch eingeschätzten Bullen nicht in diesem Maße zugetraut. Besonders die Fähigkeit, nach einem Streit wieder positive Kontakte aufzubauen und kurze Zeit später miteinander zu baden oder zu spielen, begeistert Zoodirektor Dr. Wünnemann immer wieder: „Elefanten sind in der Lage, enge Freundschaften einzugehen. Bei unseren Jungbullen hatten diese Beziehungen aber keinen ausgrenzenden Anteil.“ Vor allem Tarak hat sich immer wieder als integrierendes Element in der Elefantengruppe bewährt und neuen Tieren die ersten Wochen in der Jungbullengruppe erleichtert.

„Wir werden ihn sehr vermissen“, sind sich Revierleiter Stefan Geretschläger und sein Stellvertreter Tobias Kremer einig. Beide sind seit Beginn der Jungbullenhaltung im Zoo Heidelberg dabei.