Der Heilige Geist kommt per Zoom

Die Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt hält verschiedene Angebote zum Pfingstfest bereit – auch in ökumenischer Verbundenheit.

In St. Josef im Hirschacker in Schwetzingen gibt es am Samstag, 22. Mai, um 18.30 Uhr eine Messe, gleichzeitig auch in St. Nikolaus, Plankstadt. Am Sonntag, 23. Mai, werden Feiern in St. Killian, Oftersheim (10.30 Uhr) und St. Pankratius, Schwetzingen (11 Uhr) angeboten.

Neben der Messe am Pfingstmontag, 24. Mai, um 10.30 Uhr in St. Nikolaus, Plankstadt, bietet die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Schwetzingen einen ökumenischen Gottesdienst per Zoom an. Diakon Bernhard Carl von der katholischen und Diakonin Margit Rothe von der evangelischen Kirchengemeinde möchten dabei über das Pfingstwunder und die Frage „Wie spüre ich den Heiligen Geist?“ ins Gespräch kommen. Musikalisches wird durch Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer vorbereitet, Musizierende aus den Kantoreigruppen werden digital eingeblendet. Wer dabei sein möchte, ist eingeladen, sich am Pfingstmontag mit dem Kurzlink: https://tlp.de/ZOOMGottesdienst einzuwählen.

Interaktive Station in St. Maria

In den geöffneten Kirchen finden sie wieder neue Impulse, schreibt Pfarrer Uwe Lüttinger in einer Pressemitteilung. Es liegen zum Pfingstfest Wundertüten bereit, die Gläubige gerne mitnehmen können.

Besonders in St. Maria in Schwetzingen erwartet die Besucher wieder eine schöne Überraschung: Dort wurde von der Kirchengemeinde ein lebendiger Pfingstweg gestaltet, um dem Geheimnis von Pfingsten auf die Spur zu kommen. zg