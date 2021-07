Der Gottesdienst kommt am Sonntag, 11. Juli, um 10 Uhr aus der evangelischen Stadtkirche. Prädikantin Dr. Adelheid von Hauff predigt zu Josefs Leben im Spiegel von Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte.“ Die Kirchenmusik gestaltet Organist Detlev Helmer.

Die Kirchengemeinde startet mit diesem Gottesdienst ein neues Projekt, denn er wird aufgezeichnet und so zeitgleich zum Live-Gottesdienst in der Kirche auch im Internet zu sehen sein. Der Link zum Livestream wird auf der Homepage der Kirchengemeinde www. ekischwetzingen.de zu finden sein und ist am Sonntag um 10 Uhr abrufbar. Zu einem späteren Zeitpunkt ist der Gottesdienst jedoch nicht mehr zu sehen. Die Besucher an diesem Sonntag in der Stadtkirche erklären mit dem Besuch ihr Einverständnis damit, im Film zu sehen zu sein. Es gilt in der Kirche noch Maskenpflicht. zg