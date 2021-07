Der Hogger vor der Haustür

Ihr Leid ma konn’s doch ga ned glawe, was in unserer Nochbarschaft so alles bassiert. Awer halt ämol von vorne: Mir ware ausgebommt un hawe donn bei unserer Donte un Ungel, also des Baumanns in der Linnebääm ge-wohnt. Ich war, weil im Krieg ge-bore, in gläner Bu. In der Linnebääm (Lindenstraße) is ma bei schänem Wetter uff der Gass, also uff dem Trottwar, oder haid seschd ma Gehweg, Gehschdeig, Bord-schdein, gsesse un hod mid de Nochbarsleid verzehld oder ge-guggd, was die Onnere so mache.

Des war besser wie des Fernseh, denn do hod ma eeens zu eens, des heest unzensierd, midgriegd, was bassierd oder geschdern war odda wer a wer mid wem bussiert (angebändeld) hod. In Schduhl, in Hogger oder a ä Bängche hod jeder ghatt, die Männer hawe als a ämol ä Fleschl Flaschebier oder in Krug frisch gezapfdes vum Jägerhaus gedrunke un die Mudder hod ä paar Sogge gschdriggd.

Es hod jedenfalls niemond gschderd. Der alde Lubbergers Ludwig newedro hod mich uff de Schoß genumme un mit mir ä Lied’l gebrummt. Zwische de Fieß is soi aldi Schildkröt rumgegraweld. Die Fraa Wong (Wang) vun da Tonkschdell, dem Fahrschul Wonge Hoiner, hod mich als geloggd: Hardungs Göggele kumm mol her, ich hab donn ä Gudsele griegd. Do war die Welt in Ordnung. Ma hod a ämol ä Pund Mehl oder ä, zwee Eier der Nochbarin ausgeliehe, a Rezepde wurde ausgedauschd, oder grad de Vögel in de hohe Linnebäm, beim Zwidschere zughörd.

Jedz lees ich in dere Zeitung, dass ma in hunnerdvierjährische Monn vor soim Haus uffschreibt un vun der Gass mid soim Glappschduhl verdreibt. A die sinn doch ned gonz gebagge, die hawwe doch in Schprung in da Schüssl. Ich hab in gonz rode Kopp vor lauder Zorn: Was is aus unserer Gemoinschaft worre? Will ma die Alde in die Werdschaft zwinge un will ma in Heidelberg um jeden Cent Umsatz ringe? So long der alde Herr uff der Schdrooß mid de Laid konn schwedze, brauchd in äm Hoim kä Schwester noch ihm hetze. Des beweist dass er hod noch Geischd un nimmd an dem Lewe teil.

Noch ebbes, seh ich doch meischdens bloß noch die Alde, wo die Gass noch kehre ddun. Endschuldischd ihr Leid vom KOD, do habder awwer gonz dief in die Abbordschüssel gelongd. Drückt ämol gonz schnell uff de Drügger unn spült den Bleedsinn nunner. Ma is jo heid schunn gewähnd, dass üwwer alles gschennd werd, awwer jedz a noch so ebbes? Den Nochbarsleit, die sich beschwert hawwe, geb ich gern den Rat, nemmt eich än Stuhl und setzt eich zu eiere Nochbarn, meischd kann ma do noch was lerne.