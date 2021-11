Der Mut zur Brille steigt

Norén Essenpreis ist überzeugt: „Die Zeit von Brillenschlangen und Nasenfahrrad ist vorbei.“ Was die Augenoptikmeisterin damit meint, ist, dass der Mut zur Brille in der Gesellschaft größer geworden ist. „Es ist kein notwendiges Übel mehr, sondern kann ein modisches Accessoire oder eine Verwandlungsmöglichkeit sein, ohne dass der Nutzen ausbleibt“, fasst sie zusammen.

Unter dem Namen „Die Optikerin“ hat Norén Essenpreis gerade ihr neues Geschäft in der Schwetzinger Carl-Theodor-Straße eröffnet, direkt neben dem Kundenforum der Schwetzinger Zeitung. Ihr Mitarbeiter Matthias Brand war bereits beim Vorgänger tätig. Die beiden teilen ihre Leidenschaft für die Optik.

Das ist „Die Optikerin“: Norén Essenpreis hat das längere Zeit geschlossene Geschäft nahe dem Schlossplatz chic umgebaut und wiedereröffnet. © Lenhardt

Meisterin ist Norén Essenpreis bereits seit 2006 und hat auch zunächst in ihrer Branche gearbeitet, bevor sie gemeinsam mit ihrem Ehemann einen Betrieb für Holzbau und Bedachung geleitet hat. „Aber seit ich im Alter von 17 Jahren gelernt habe, wollte ich nie etwas anderes werden als Optikerin“, weiß sie im Gespräch zu berichten. Deshalb sei sie auch in den vergangenen Jahren stets auf den Fachmessen gewesen, um ihr Wissen aktuell zu halten – aus Leidenschaft und Interesse.

Passende Räume zu ihrem Traum

Das Geschäft in Schwetzingen ist nun das erste eigene, es sei immer ihr Traum gewesen. Denn obwohl sie und ihr Mann nicht aus Schwetzingen stammen, hängen sie doch schon lange an der Stadt. Sie sagt von sich: „Ich bin angekommen.“ Ihr Geschäftsmodell beschränkt sich nicht nur auf die Brille und ihren Nutzen. „Ich habe was übrig für Ausgefallenes, das trotzdem tragbar ist“, meint Essenpreis. Als Beispiel präsentiert sie eine Leselupe, die man an einer Kette um den Hals trägt und nach dem Gebrauch so einklappen kann, dass sie der unbedarfte Zuschauer nur für ein Amulett halten könnte. Sie möchte außerdem in ihrem Geschäft auch Sportler mit den passenden Sehhilfen versorgen. Das kommt, daher, dass sie selbst begeistert läuft, schwimmt und auch Rennrad fährt. „Die Optikerin“ selbst fasst ihre Vision folgendermaßen zusammen: „Bei mir gibt es für jeden die richtige Brille.“ Norénlh

