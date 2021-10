Der naiä Greisl in da Nordschdadt

Schwetzingen. Ich bin jo gonz aus dem Haisl, als ichs erschdemol gfahre bin, durch de naiä Nordschdadtgreisl (Nordstadtkreisel). Doch moi Audo häld an der Ampel wie gewohnd, bis ich merg, dass sich des wade ga näd lohnd. Die Ample sinn aus, fälld mir näd glei uff, isch gug schnell in de Rügg-spiegel. ob des a käner siehd, dass isch vor dere blinde Verkehrsampel steh. Fahr donn weider, a des glabbd jo wie geschmierd un hald mich on die Linie, die ich uff dem Bodde seh. Es stehe kä schdingende (stinkende) Benzinkudsche uff der Schdroß, es fließd der Verkehr schunschd war nix los.

Ums Umgugge bin isch in der Linnebäm un in der Schdadt. Hab isch misch doch schunn long an dere Greizung (Kreuzung) uffgeregd, wonn alles on de Omple schdehd un sich nix bewegd. Isch glaab, was isch do jedzerd Benzingeld oischpar, konn isch esse geh mit moinere Fraa. Bin schunn om reschne, wie ofd isch dursch den Greisl fahre muss, um mid dem eugschparde(eingesparten) Benzingeld wider in schääne Owend mid moinere Holde leischde konn. Isch wes, isch du ofd meggarä (meckern), awwer heid derf isch sare, ihr Laid, des habd da gud gemachd. Näd bloß isch, a die Umweld seschd sischerlisch Donge!

Es kännd jo awer a soi, dass der ähne oder onnere noch soi Probleme hod. Longsom fahre un nochämol gugge, donn dune dich die viele Schdrich uff dem Bodde nimmie jugge.