Der Partynebel lichtet sich

Neulich sprachen wir in kleiner Runde wieder mal „von früher“ und auch von den Nächten in häuslichen Partykellern statt der Disco. Bei diesen Festen ging es meist bis in den frühen Morgen. Wer dann am Ende nicht im Haus ein Schlafplätzchen bekam, trat mehr oder weniger be-schwingt zu Fuß seinen Nachhauseweg an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei kam unterwegs oftmals eine ganz plötzliche Müdigkeit auf und wenn eine rettende Bank in der Nähe war, ruhte man sich gerne mal ein „paar Minuten“ darauf aus.

Ein Bekannter erwachte so eines Morgens bei beginnender Helligkeit, aber extrem starkem Nebel auf so einer Parkbank. Er konnte kaum die Hand vor den Augen sehen. Verwirrt ob dieser Naturerscheinung nahm er seine Brille ab – und sah auf einmal ganz klar und damit auch die Ursache des „Nebels“.

Seine Brille hatte in der Nacht wohl einige Spritzer Eierlikör abbekommen und verwehrte dadurch jeden Durchblick. Warum er dies aber nicht schon bei seinem nächtlichen „Spaziergang“ bemerkt hatte, konnte bei den verklärten Erinnerungen nicht mehr herausgefunden werden. Vermutlich hat er, beschwingt, wie er war, die Brille erst aufgesetzt als er die Bank erreichte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

An dem Abend wurden noch viele solche lustige Geschichten ausgegraben, Erinnerungen fast wie aus einer anderen Welt. Als wir beim Abschied dann alle wieder unsere Masken aufgesetzt hatten, war die allgemeine Hoffnung groß, dass wir eines Tages auch auf die jetztigen schwierigen Zeiten mit ein paar positiv-nostalgischen Gefühlen zurückblicken können.