Der Pogromopfer gedenken mit Blick auf deren Leidenswege

Beim Gedenken an die Reichspogromnacht werden in diesem Jahr in Schwetzingen Leidenswege von Schwetzingen nach Theresienstadt aufgezeigt und Musik aus dem Konzentrationslager gespielt.

Am 9. November 1938 brannten in Deutschland die Synagogen und Gebetsräume, jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger wurden verschleppt und später ermordet. Auch in Schwetzingen wüteten die Schergen der Nationalsozialisten,verwüsteten die Gebetsräume in der Heidelberger Straße, selbst eine Tora-Rolle ging in Flammen auf.

Die Erinnerung an diese Nacht und an das Leid der jüdischen Mitbürger in Schwetzingen wachhalten – dieses Anliegen hat ein Bündnis der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK), des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Stadt sowie interessierte Bürger zusammengebracht. Es lädt am Mittwoch, 9. November, zu einem doppelten Gedenken ein: um 18.30 Uhr an das Mahnmal in der Zeyherstraße und um 19 Uhr dann zu einer Stunde mit Wort und Musik in der evangelischen Stadtkirche.

Betty Hanf und Robert Goldschmidt

In diesem Jahr stehen Leidenswege von Schwetzingen ins KZ Theresienstadt im Mittelpunkt: Mitglieder der evangelischen Jugend haben mit Unterstützung des ehemaligen Schuldekans Kurt Glöckler die Biographien von Betty Hanf und Robert Goldschmidt nachgezeichnet, die in das KZ im heutigen Tschechien verschleppt worden waren.

Auch die Musik weist nach Theresienstadt. Das Duo Tomaris aus Schömberg spielt den ersten Satz für Violine und Viola des jüdischen Komponisten Zikmund Schul (1916 -1944). Schul schrieb dieses Werk während seiner Inhaftierung im KZ, dort wurde es zum ersten Mal aufgeführt. Nach dem Krieg gingen die ersten 73 Takte des Stücks verloren – bis Komponistin Tamara Ibragimova aus Ketsch das Werk genau analysierte und die fehlenden Teile rekomponierte.

Außerdem erklingt das „Lamento“ von Ibragimova, das dem Andenken der Kinder von Theresienstadt und allen Opfern von Gewalt gewidmet ist. Thomas Gerlinger wird dazu Gedichte der Dichterin Ilse Weber (1903-1944) aus dem KZ lesen: „In deinen Mauern wohnt das Leid.“ zg