Schwetzingen/Ketsch. Dass Verkehrsverstöße massive Strafen nach sich ziehen können, das musste am Dienstag ein 22-jähriger Ketscher vor dem Schwetzinger Amtsgericht zur Kenntnis nehmen. Wegen verschiedener Verstöße gegen Verkehrsvorschriften musste er vor dem Richter erscheinen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn wegen Nötigung, Straßenverkehrsgefährdung und verbotenem Kraftfahrzeugrennen angeklagt. Letztere Straftat liegt beispielsweise dann vor, wenn nach Paragraf 315d des Strafgesetzbuchs jemand sich als Kraftfahrzeugführer „mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“.

Das kann einer mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. Der 22-Jährige soll am frühen Morgen des 25. Juli vergangenen Jahres auf der A 6 mit Tempo 190 statt der erlaubten 120 unterwegs gewesen sein. Nach der Abfahrt Schwetzingen-Süd/Hockenheim soll er dann an der Ampel von der B 39 zur L 599 bei Rot abgebogen sein, obwohl die Polizei hinter ihm gestanden hatte.

Mit knapp 220 Stundenkilometern ist er schließlich weitergerast, so dass die Polizisten die Verfolgung hatten abbrechen müssen. Am Abend desselben Tages soll er dann mit seinem VW Golf zwischen Ketsch und Brühl mehrfach überholt und dabei andere Autofahrer zum Abbremsen gezwungen haben. Einem Pkw soll er dicht aufgefahren sein und nach dem Überholvorgang ausgebremst haben. Er habe bei der grob verkehrswidrigen Raserei „keine Bedenken gegen seine Fahrweise aufkommen lassen“, hieß es in der Anklageschrift.

Einspruch gegen Strafbefehl

Gegen einen Strafbefehl hatte der 22-Jährige Einspruch eingelegt. Dieser Einspruch wurde nun auf die Rechtsfolgen im Bußgeldverfahren beschränkt. Der Strafbefehl von ursprünglich 90 Tagessätzen und einem Führerscheinentzug von sechs Monaten war auf Antrag des Gerichts auf 120 Tagessätze und zehn Monate aufgestockt worden.

Verteidiger Tobias Abel wollte nun doch lieber beim ersten Strafantrag bleiben. Bei mehr als 90 Tagessätzen wäre sein Mandant nämlich formell vorbestraft gewesen. Der gelernte Kfz-Mechatroniker, der schon für verschiedene Automarken als Fuhrparkmanager tätig war, ist seit kurzem arbeitslos. Wenige Tage vor der Abschlussprüfung zum Versicherungsfachmann hatte ihm sein Arbeitgeber gekündigt, weil er seinen Führerschein abgeben musste.

Letztes Jahr habe er seinen VW Golf abgemeldet und danach ein Leasing-Auto, „aber kein Rennauto mehr“, gefahren, erklärte der 22-Jährige. Den Nebenjob bei einem Fahrdienst habe er auch verloren. Er wolle in der Versicherungsbranche bleiben, das könne er aber nur mit einem Führerschein. Die insgesamt 14 Zeugen waren noch rechtzeitig abgeladen worden, weil ja nun doch die Tat eingeräumt wurde.

Sein Mandant sei ein „autoaffiner Mensch“, der sein Fahrzeug aber immer unter Kontrolle habe, sagte Verteidiger Tobias Abel. Das Missachten der roten Ampel sei eine Kurzschlusshandlung gewesen. Er habe den Polizeibeamten nicht erklären wollen, warum er „gewisse optische Veränderungen“ an seinem Fahrzeug vorgenommen habe. Bei den Überholvorgängen habe er sich über die langsam fahrenden Autos geärgert. Er habe sich an die gemächlich dahingleitenden Fahrzeuge „herangesaugt“ und dann überholt.

Halbes Jahr Führerscheinsperre

„Gerade weil Sie sich so gut mit Autos auskennen, müssten Sie eigentlich wissen, dass man so was nicht macht“, sagte Richterin Sarah Neuschl. Das Fahreignungsregister zeigt zwei Geldbußen und jeweils Punkte wegen Überschreitung der Geschwindigkeit und Missachtung des Rotlichts. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 35 Euro sowie den Entzug der Fahrerlaubnis für sechs Monate. Bei dem Beschuldigten seien gleich mehrere Taten auf einer längeren Strecke zusammengekommen.

Verteidiger Tobias Abel meinte, der 22-Jährige falle nicht durch eine notorische Fahrweise auf: „Mit ihm sind einfach nur die Gäule durchgegangen.“ Es sei eher ein „klassisches Fehlverhalten im Straßenverkehr“ gewesen. Er habe einfach nicht gewusst, wie die anderen Fahrzeuglenker reagieren würden. „Mit Ruhe wäre er zwar auch ans Ziel gekommen, er hat aber nun mal überholt.“ Die Situation habe sich hochgeschaukelt, weil der vor ihm Fahrende den Angeklagten habe erziehen wollen: „So hat es eine Überreaktion gegeben.“

Sein Mandant habe aus der Situation gelernt: „Das Denken hat schon begonnen.“ Er habe seinen Job verloren, weil ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden sei. Seit den Vorfällen sei aber nichts mehr passiert. Eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen und drei Monate Fahrverbot müssten ausreichend sein, so der Verteidiger.

Das Gericht verurteilte den 22-jährigen Ketscher zu einer Geldstrafe von 3150 Euro. Der Führerschein wird für sechs Monate eingezogen. Die Taten seien „erhebliche Klopper“ gewesen, begründete Richterin Sarah Neuschl das Urteil. Das Geständnis sei schon im Strafbefehl zugrunde gelegt gewesen. Beim Urteil seien auch die Auswirkungen auf den Beruf berücksichtigt worden. „Es gibt bei ihnen gehäuftes Situationsversagen und schließlich wurden sie ja auch noch angezeigt“, redete die Vorsitzende dem jungen Mann ins Gewissen: „Das Urteil trifft sie hart, es treibt sie zeitweise in die Arbeitslosigkeit. Sie sind aber derzeit ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen“, sagte die Richterin und schloss die Verhandlung.