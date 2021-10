Der Schnellste hatte Tempo 62 drauf

Seit zweieinhalb Wochen steht der Blitzer-Anhänger der Stadt jett schon auf dem Schlossplatz und überwacht die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit. Er sorgt dafür, dass es langsamer zugeht als sonst. Immer wieder ist zu beobachten, dass das Gerät auslöst. Wir haben deshalb bei Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel nach einer Zwischenbilanz der ersten 14 Tage gefragt.

In diesem Zeitraum seien knapp 45 000 Fahrzeuge über den Schlossplatz gerollt, von denen sich der Großteil an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten haben. „Es gab 1400 Überschreitungen“, berichtet Seidel, was einer Quote von drei Prozent entspricht. Vor allem, wenn es dunkel ist und der Blitzer nicht sofort gesehen ist, gibt es Verstöße. „Wir erwischen jetzt die Richtigen“, sagt Seidel noch. Der Temporekord in diesem Zeitraum liege bei 62 Stundenkilometern. Das dürfte laut Bußgeldkatalog neben einigen Euro sowohl Punkte als auch ein längeres Fahrverbot nach sich ziehen.

Der Blitzer-Anhänger werde regelmäßig an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet aufgestellt, erklärt der Ordnungsamtsleiter. Dabei gehe es sowohl um Gefahrenstellen als auch um Lärmbelästigung in den Wohngebieten, um beispielsweise die sogenannten „Poser“ auszubremsen.

Aber das Gerät wurde auch schon in der Marstallstraße aufgestellt, um Falschfahrer in der Einbahnstraße herauszufischen. ali

