Der Schönste, die Schönste

Die Fünfjährige kommt tränenüberströmt angerannt. „Wo ist das hinter den Bergen?“, fragt sie empört schluchzend. Fragezeichen im Gesicht der Erwachsenen. Der achtjährige Bruder kommt grinsend nach. Was war passiert?

In Erinnerung an ein bekanntes Märchen kam der Achtjährige auf die Idee, den Sprachassistenten im heimischen Wohnzimmer zu fragen: „Alexa, wer ist der Schönste im ganzen Land?“ – Die Antwort: „Du bist der Schönste im ganzen Land. Nicht mal die sieben Zwerge hinter den sieben Bergen sind so schön wie du.“

© Fotostudio Margit Berger

Die kleine Schwester muss es natürlich nachmachen und fragt: „Alexa, wer ist die Schönste hier?“ – Die Antwort dieses Mal: „Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, doch Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist Tausend Mal schöner als ihr.“ Bums. Das saß. Auch eine neuerliche Frage der Kleinen wird so beantwortet – sehr zum Amüsement des Älteren.

Die Schönheitsfrage und die Antwort des Sprachassistenten sorgten somit für eine Familienkrise, allen voran bei der Fünfjährigen – quasi so, wie im Märchen bei der Königin, nur eben dort mit gravierenderen Folgen. Mit Hilfe des Papas wurde dann aber eine gute Frage gefunden, die für eine zufriedenstellende Antwort sorgte: „Alexa, wer ist die Schönste?“ – Die Antwort: „Du bist die Schönste im ganzen Land, sagt das Spieglein an der Wand.“ Familienfrieden. Manchmal kann eben das Weglassen eines kleinen Wortes sehr hilfreich sein.