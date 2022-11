Der Schwetzinger Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Schwetzingen. Die ersten Besucher konnten es kaum erwarten und waren schon deutlich vor der offiziellen Eröffnung des elften Kurfürstliche Weihnachtsmarkts auf dem Schlossplatz unterwegs. Sie genossen mit Einbruch der Dunkelheit die lange vermisste außergewöhnlichen Atmosphäre. Und vielen Standbetreibern ging es offensichtlich ebenso, denn sie waren frühzeitig fertig und empfingen ihre Kunden mit einem besonders strahlenden Lächeln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich freue mich einfach, dass es jetzt wieder so normal ablaufen kann“, war Katharina Schreiner in ihrem Crêperie-Zelt richtig aufgeregt. Ein paar Meter weiter begrüßte Whiskyhändler Wolfgang Falke die erste gut gelaunten Gäste. „Die Leute sind einfach froh über die Normalität“, sagte er und pries besonders sein Spanferkelbrötchen an. „Das ist mit hausgemachter Whisky-Barbecue-Soße.“

In gleich sechs Zelten präsentierten sich die Schwetzinger Partnerstädte auf dem nördlichen Schlossplatz. Auch ihre Delegationen freuen sich, dass sie wieder zum Weihnachtsmarkt nach Schwetzingen kommen können. „Endlich sind wir wieder da“, meinte Gemeinderat Kai Czapko aus Karlshuld am Stand der dortigen Feuerwehr. Dort gibt es Reiberdatschi, Ofenkartoffenl, Kartoffelchips und ein süffiges Winterfestbier.

Die Partnerstädte sind zahlreich angereist

Auch die oberbayerischen Nachbarn aus Schrobenhausen sind dabei. Für Stefan Rottenkolber, den neuen Städtepartnerschaftsbeauftragten im Rathaus, ist es eine Premiere: Er ist zum ersten mal in Schwetzingen. Sein hier bestens bekannter Vorgänger Rainer Artinger fehlt aber nicht. Er macht gleich Werbung für eine besondere Attraktion an diesem Freitag: „Dann kommen die Spargelköniginnen und verkaufen hier am Stand.“ Dort gibt es unter anderem Weihnachtsbratwürstl und leckere Liköre.

Am Stand der ältesten Schwetzinger Partnerstadt Lunéville (Frankreich) herrscht von Beginn an ein großes Hallo: Denn Marie Viroux, Evéline Levieuge und ihr Stammmannschaft sind seit vielen Jahren hier dabei und dementsprechend populär. „Man ändert kein Team, das erfolgreich ist“, lacht sie – und das gilt nicht nur fürs Personal, sondern auch für das bewährte und beliebte Angebot: Münsterkäse, Pasteten, Speckkuchen, Wurst, Champagner, Wein und der berühmte „Mirabelle“ aus Lothringen.

Auch der Stand aus dem ungarischen Pápa wartet mit seinen bekannten Spezialitäten auf: Es gibt Langosch und Baumkuchen in allen Variationen. Mit dem stellvertretenden Bürgermeister Dr. Támás Unger, dem Abteilungsleiter für Stadtentwicklung, Robert Rádi, Gemeinderat Gyula Zsegraics und der Städtepartnerschaftsbeauftragten Kati Boros ist auch eine offizielle Delegation gekommen, die am Mittwochabend schon Gast bei einem völkerverbindenden Abend war.

Denn Fabrizo Gentili aus dem italienischen Spoleto hatte die Ungarn und die Mitglieder des hiesigen Städetpartneschaftsvereins zu einem umbrischen Büfett eingeladen – mit all dem, was es auch auf dem Weihnachtsmarkt gibt, Unter anderem Wurst, Käse, Linsen, Porchetta (Spanferkel) und Schinken aus dem benachbarten Norcia: „Der ist bestimmt zehn oder elf Kilo schwer“, zeigt Gentili auf das Prachtstück. Mit Giovanni Angelini Paroli, Cinzia Biscarini und Danilo Chiodetti sind auch drei offizielle Vertreter angereist.

Um 18.30 eröffnet dann schließlich Oberbürgermeister Dr. René Pöltl den elften Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt ganz festlich und offiziell.