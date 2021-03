Bernhard Carl hat sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender des Caritasverbands für den Rhein-Neckar-Kreis mit Sitz in Schwetzingen niedergelegt. Nach fast zehn Jahren an der Spitze zunächst des Vorstands und danach des Aufsichtsrats möchte er sich als Diakon wieder verstärkt der Seelsorge widmen. Vorübergehend wurde ein Mitglied des Aufsichtsrates als Nachfolger bestimmt. Dessen Namen will der Verband aber bis zur Bestätigung durch den Diözesanverband noch nicht nennen. Überhaupt befindet sich der Caritasverband ja in einer Übergangsphase, wurde doch Ende des letzten Jahres mitgeteilt, dass man sich in Fusionsgesprächen mit dem Nachbarverband begebe. Auch über den Stand dieser Verhandlungen könne man erst nach Ostern etwas sagen, heißt es am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung.

„Ich möchte den Schwerpunkt meiner Tätigkeit in der Caritas künftig stärker auf die Seelsorge legen. Dies ist mein eigentlicher Auftrag als ständiger Diakon. Insbesondere in unseren Pflegeheimen sehe ich hier großen Bedarf und ein weites Betätigungsfeld, gerade in Zeiten von Corona. Ich habe die Arbeit dort für Heimbewohner und Mitarbeiter als eine mich sehr erfüllende Berufung in den letzten Monaten schätzen gelernt. Daher habe ich mich dazu entschlossen, mein Amt als Aufsichtsrat niederzulegen“, so Carl in einem Brief an die Mitarbeiter.

Den Zeitpunkt zur Bekanntgabe meiner Entscheidung sieht Carl als günstig an. Gebe er doch allen Verantwortlichen in unserem Verband und im Caritasverband Heidelberg bei den an Fahrt gewinnenden Fusionsgesprächen Gewissheit und es führe dazu, dass er den fahrenden Zug nicht zu einem womöglich schlechten Zeitpunkt verlasse.

Verantwortung übernommen

Aufsichtsrat, Vorstand und Geschäftsführung bedauern diesen Schritt sehr, heißt es auf der Homepage des Verbandes: „Bernhard Carl hat für unseren Verband in damals schwierigen Zeiten Verantwortung übernommen. Mit hohem persönlichen Einsatz hat er erreicht, dass der Verband heute ein wirtschaftlich gesunder, profilierter und angesehener Partner in der Wohlfahrtspflege unserer Region geworden ist. Wir sind erfüllt von großer Dankbarkeit und Respekt vor dieser außergewöhnlichen Leistung im Ehrenamt“, sagt der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Jörg von Albedyll. jüg

