Der Sherlock Holmes des Herzens

Was da am kurfürstlichen Krankenhaus in Sachen Behandlung von Herzerkrankungen geht, lässt Laien einfach nur staunen. Seit wenigen Monaten verfügt die GRN-Klinik im Bereich Kardiologie und Angiologie mit Professor Dr. Eberhardt Scholz nicht nur über einen neuen Chefarzt, sondern auch über neue Geräte, die die Behandlung von Herzrhythmusstörungen in neue Sphären katapultiert.

AdUnit urban-intext1

Das 150 000 Euro schwere 3D-Mapping-System erlaubt millimetergenaue Darstellungen des Herzens. So könne man Problemzonen wie vernarbtes Gewebe auch an schwierigsten Stellen exakt identifizieren und behandeln.

Legendär und detailversessen

Die Erzählungen Scholz’ bei einer Pressekonferenz rund um den durch dieses Gerät nun möglichen detektivischen Spürsinn rund ums Herzen erzeugt beim Zuhörer Bilder von dem legendären und detailversessenen Detektiven Sherlock Holmes. Es erscheint jedenfalls nicht übertrieben, ihn den Sherlock Holmes des Herzens am GRN-Klinikum zu nennen. Die Bilder mit dem Meisterdetektiv verändern sich, wenn man das ebenfalls neue Herzkatheter-Labor mit diesem 3D-Mapping-System betritt. Es geht ein paar Hunderte Jahre in die Zukunft zu dem Mannschaftsarzt Pille des Raumschiffs „Enterprise“.

Überall technisches Know-how, das einen detaillierten Blick in das schlagende Herz erlaubt. Das Stichwort über allem ist dabei Elektrophysiologie. Eine Methode, die zur Abklärung und Behandlung von Herzrhythmusstörungen dient. Dabei werden elektrisch leitende Katheter mit ausgeklügelter Sensoren-technik an verschiedenen Orten des Herzens platziert, um dort auf Basis von Magnetfeldern die elektrischen Signale genauestens zu messen und so Ursache für eine Störung zu lokalisieren.

AdUnit urban-intext2

Im Kontext des neuen Systems ist es nun möglich, sowohl eine exakte Darstellung des Herzens wie auch von der Position des Katheters zu bekommen. „So können wir die Impuls-Erregungsausbreitung und etwaige Vernarbungen sehr detailliert erkennen.“ Letzteres führt häufig zu einer Störung der Impulsverbreitung über das Herz hinweg und ist verantwortlich für Herzrhythmusstörungen. Und, so der neue Chefarzt, „je exakter wir lokalisieren können, desto genauer können wir behandeln“.

Vorgegangen wird per Ablation, was „Medizinersprech“ für Verödung ist. Das betroffene Gewebe wird dabei stark erhitzt und der Entstehungsort für die Herzrhythmusstörung eliminiert. Die Narbe, die dabei entstehe, sei so winzig, dass sie keine weiteren Auswirkungen auf die Herzfunktion habe.

AdUnit urban-intext3

In den vergangenen drei Monaten absolvierte das Team um Professor Scholz das Prozedere bereits 40 Mal. Und der große Erfolg rechtfertige die Investitionen. Sowohl der Geschäftsführer der GRN-Gesundheitszentren Rhein-Neckar, Rüdiger Burger, als auch die Klinikleiterin in Schwetzingen, Katharina Elbs, bewerteten die halbe Million Euro für das hochmoderne Katheter-Labor und die 150 000 Euro für das 3D-Mapping-System als absolut zielführend. Und das übrigens in doppelter Ausführung. Verfüge das Krankenhaus doch nun über zwei dieser hochmodern ausgestatteten Herzkatheter-Labore. Der Mehrwert für den Patienten sei eklatant.

AdUnit urban-intext4

Stolz auf Chefarzt

Elbs und Burger ließen bei der Pressekonferenz denn auch keinen Zweifel daran, dass man stolz sei, einen Chefarzt wie Professor Scholz seit 1. Januar dieses Jahresund dieses 3D-Mapping-Sytsem in den eigenen Reihen zu wissen. „Der in Heidelberg studierte Mediziner ist eine Koryphäe“, so Elbs. Mit dem 3D-Mapping-System sei das GRN-Klinikum in Sachen Herzen zum Wohle der Menschen nun hervorragend aufgestellt.