Der Sound der Posaune

Es gibt wieder Livejazz in Schwetzingen. Nachdem die erste geplante Session im „Grünen Baum“ wegen eines Todesfalls ausfallen musste, gibt es nun am Sonntag, 20. März, um 11 Uhr im Johann-Welde-Saal im „Blauen Loch“ einen Frühschoppen, teilt die Jazzinitiative mit.

Pianist Udo Sailer, der zuletzt bei den Jazztagen im vergangenen Oktober in der Stadt zu Gast war, bereitet zusammen mit Rainer Dettling am Schlagzeug und Rolf Breyer am Bass den adäquaten Background „von leicht swingendem Feenstaub bis zu souligen Groovegewittern“ für den Posaunisten Paul Schütt, langjähriges Mitglied der SWR-Bigband und Lehrbeauftragter in Mainz und Frankfurt.

Motto von Miles Davis

Das Ensemble aus kreativen Enthusiasten, das sich den Namen „Random Art Orchestra“ gegeben hat, spielt Musik eines ganzen Jahrhunderts, wobei Paul Schütts Posaune mit elegantem Ton und geschmackvollen Improvisationen naturgemäß eine tragende Rolle spielt. Das Motto des Veranstaltung stammt von Miles Davis: „Good music is good, no matter what kind of music it is.“ Der Eintritt ist frei. zg

