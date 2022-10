Der Technische Ausschuss in Schwetzingen steht vor unvorhergesehenen Kosten

Schwetzingen. An der Zeyher-Grundschule besteht grundsätzlich Bedarf an weiteren Räumen für die Hortbetreuung und den Unterricht der Grundschüler. Dazu wurden vom Büro „ansorgearchitekten“ erste Planungen gemacht. Inzwischen gibt es Planungen, die Zeyher-Grundschule zur Ganztagesschule weiterzuentwickeln. Hier bedarf es weiterer Konzeptplanungen. Für die bisher erbrachten Planungsleistungen ist jetzt eine Abschlagszahlung in Höhe von rund 29 000 Euro zu leisten. Dafür bewilligten die Mitglieder des Technischen Ausschusses in Schwetzingen nun eine außerplanmäßige Ausgabe.

Nicht vorhersehbar und damit finanziell nicht kalkulierbar stürzte ein Teil der Sandsteinmauer auf dem Friedhof in sich zusammen. Für die Sanierung der denkmalgeschützten Mauer müssen 40 000 Euro ebenfalls außerplanmäßig ausgegeben werden, heißt es weiter seitens der Stadt.

Im Bereich der Straßenunterhaltung wurden nicht abgerechnete Altfälle der Firma Diringer & Scheidel aus den Jahren 2019 und 2020 in Höhe von 97 000 Euro abgerechnet. Weiter mussten in der Pigagestraße zwei Straßeneinbrüche wegen defekter Anschlussleitungen an den Kanal behoben werden. Diese Kosten beliefen sich auf 75 000 Euro. In der Augustastraße und im Maschinenweg mussten für 35 000 Euro zwei neue Hausanschlüsse erstellt werden.

Neue Leuchten notwendig

Weitere außerplanmäßige Ausgaben wurden für die Beschaffung von Ersatzleuchtmitteln in der Nordstadthalle (8000 Euro) sowie der Beseitigung eines Rohrbruches in der Hauptleitung der Nordstadtschwimmhalle (20 000 Euro) bewilligt.

Durch geänderte EU-Gesetze sind der Verkauf und die Herstellung der Beleuchtungsmittel, die zurzeit noch in der Halle im Einsatz sind, ab dem Jahr 2023 verboten. Um den Sportbetrieb zu sichern, werden 2022 noch vorsorglich Ersatzleuchtmittel beschafft, um in der Übergangszeit bei einem Ausfall der Leuchten reagieren zu können.