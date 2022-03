Der Traum vom Papst

Die Kirche hat es derzeit nicht leicht. Missbrauchsvorwürfe, verkrustete Strukturen und Mitgliederschwund bestimmen zum großen Teil die öffentliche Wahrnehmung. Konservative Kleriker lassen sich davon zwar nicht nachdrücklich beeindrucken, eine wachsende Zahl von engagierten Laien und Priestern schmerzt dieser Zustand ihrer Kirche dafür umso mehr. Da ist man dann erfreut über jedes positive Erlebnis – selbst wenn es nur aus einem Traum ist.

Eine Freundin, vielseitig an Politik, Kultur und Gesellschaft interessiert, hat häufiger ausführliche und ausgeschmückte Träume. Kürzlich erzählte sie in großer Runde davon: In ihrem Traum hat sie nämlich erfahren, dass der Papst einen Dom besuchen und dort die Messe lesen wird. Den Papst außerhalb Roms zu erleben, wollte sie sich nicht entgehen lassen. Beim Dom – es war dann überraschend der Speyrer Dom – wartete schon eine große Menschenmenge. Keine Chance, da zur Messe vorzudringen. Etwas enttäuscht ging sie seitwärts an den Wartenden vorbei, als vor dem Seiteneingang der Papst auftauchte. Er wollte da wohl direkt durchgehen, als er plötzlich stolperte und mit wehender Soutane hinfiel. Als unsere Freundin ihm mit aufgeholfen hat, fragte sie ihn gleich, ob er sie in den Dom mitnehmen könne. Gerne, meinte der Papst, er müsse nur zuerst noch aufs „Klo“. Anschließend gingen sie dann gemeinsam durch die Reihen, während der Papst immer wieder die Gläubigen mit Weihwasser aus zahlreichen Schalen benetzte.

Leider wachte sie auf dem Weg zu ihrem Platz auf und die Papstbegegnung war abrupt zu Ende. Jetzt sind wir schon gespannt, wen sie wohl in ihrem nächsten Traum treffen wird.

