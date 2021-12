Der verhängnisvolle Griff zur roten Lilie

„Lasst Blumen sprechen“. Wer kennt diesen Satz nicht und bringt ihn nicht mit den schönsten Dingen des Lebens in Zusammenhang? Dass Blumen und in diesem Fall insbesondere eine rote Lilie aber auf direktem Wege vor das Schöffengericht führen kann, musste ein 52-Jähriger aus Schwetzingen in diesen Tagen beim Amtsgericht erfahren. Hier war er aufgrund der besonderen Begleitumstände wegen räuberischen Diebstahls angeklagt. Also einem Verbrechen mit einer Strafandrohung von mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe.

Er hatte, so die Anklage der Staatsanwaltschaft Mannheim, die Topfpflanze in einem Schwetzinger Einkaufsmarkt nach dem Verlassen des Kassenbereichs an sich genommen und wollte – ohne zu bezahlen – den Markt verlassen.

Allerdings wurde er dabei von einem Detektiv beobachtet, der den Angeklagten gleich an Ort und Stelle zur Rede stellte. In der Folge entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung, die am Ende darin gipfelte, dass der Angeklagte von mehreren Mitarbeitern des Marktes zu Boden gebracht und dann der Polizei übergeben werden konnte.

Doch zunächst der Reihe nach. Wie der Angeklagte schilderte, hatte er bei einem Freund die Nacht durch Geburtstag gefeiert und war am folgenden Nachmittag in den Einkaufsmarkt gefahren, „um Nachschub zu holen“. Sie hätten durchgezecht, so der Angeklagte. Er habe den Einkauf an der Kasse bezahlt und im mitgeführten Rucksack verstaut. Den Einkaufwagen habe er geschoben und den Rucksack an der Hand getragen.

Panik wegen Detektiv

Die rote Lilie habe er dann in den Einkaufswagen gestellt und wollte ohne zu bezahlen den Markt verlassen, räumte er unumwunden ein. Von Gewalttätigkeiten gegen das Personal wollte er allerdings nichts wissen. Als der Detektiv ihn aufhalten wollte, bekam er Panik und wollte nur noch flüchten. Deshalb habe er auch den Einkaufswagen, samt Lilie stehen lassen. Aufgrund der Rangelei habe er eine Verletzung an der Schulter erlitten und diverse blaue Flecken davongetragen.

Gänzlich anders, zumindest in den wesentlichen Punkten, berichtete der Detektiv über das Geschehen. Er schilderte, wie er den Diebstahl beobachtet habe und den Angeklagten ansprach, die Blume nicht bezahlt zu haben. Dieser bestand jedoch darauf, bezahlt zu haben und wollte seinen Weg fortsetzen. Als er ihm den Weg versperrte, habe er letztlich um sich geschlagen. Auf jeden Fall wollte er mit dem Einkaufswagen den Markt verlassen. Das vom Detektiv geschilderte massive Verhalten des Angeklagten wurde durch einen weiteren Zeugen voll und ganz bestätigt. Dieser beschrieb die dynamische Entwicklung des Geschehens und die ständige Gegenwehr des Angeklagten.

In ihrem Plädoyer stellte die Anklagevertreterin fest, dass sich die Anklage in allen Punkten bestätigt habe. Insbesondere sei es zu Gewaltanwendungen durch den Angeklagten gekommen. Dies sei aufgrund der Angaben der Zeugen bewiesen. Mit Blick auf die nicht wenigen Vorstrafen des Angeklagten, der geringen Beute im Wert von 8,95 Euro sowie der doch positiven Sozialprognose forderte sie eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten.

Diese könne zur Bewährung ausgesetzt werden. Dem widersprach der Verteidiger, Rechtsanwalt Hannes Gast, in seinem Plädoyer. Er sah lediglich einen versuchten Diebstahl seines Mandanten. Dieser habe zudem Reue gezeigt und sich noch in der Hauptverhandlung entschuldigt. Soweit sein Mandant vorbestraft sei, seien diese Vorstrafen nicht einschlägig. Eine Geldstrafe hielt er deshalb für angemessen.

Gemeinnützige Arbeit

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Neuschl verurteilte den Angeklagten schließlich zu neun Monaten Freiheitsstrafe wegen eines minderschweren Falls des räuberischen Diebstahls. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungszeit beläuft sich auf drei Jahre. Daneben hat der Angeklagte Bewährungsauflagen in Form von gemeinnütziger Arbeit zu erfüllen und sich, mit Blick auf ein mögliches Alkoholproblem, um einen Beratungstermin zu kümmern.