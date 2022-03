Der Weg der Spenden

Die Sammelaktion für die Menschen in der Ukraine am vergangenen Samstag im Josefshaus in Schwetzingen war ein großer Erfolg (wir berichteten). Unzählig viele Sachspenden kamen dabei zusammen. Nun stand deren Sortierung und der Weitertransport an.

So trafen sich am Montag einige Pfarrsekretärinnen zusammen mit Mitgliedern aus dem Pastoralteam, um Kartons und Säcke zu packen. Am Montagabend stand dann eine große Schar von Helfern parat, als es darum ging, die zwei Transporter, Anhänger und den Bus der Pfadfinder zu beladen. Am Dienstag machten sich dann die Pfadfinder zusammen mit Dekan Uwe Lüttinger sowie den Diakonen Michael Barth-Rabbel und Bernhard Carl auf zum Verteilungszentrum nach Ladenburg. Die gespendeten Lebensmittel, Wolldecken, Elektroartikel sowie die medizinischen Produkte wurden direkt in einen Lastwagen verladen. Die Hygieneartikel, die vielen Windeln und Babynahrung wurde auf Paletten gestapelt und anschließend auch gleich auf entsprechende Sattelzüge gepackt. Noch in der Nacht machten sich die Lastwagen auf, um ihr Ziel in der Zentralukraine zu erreichen.

2 Bilder Fabio Markone lädt einen Karton mit Konserven um. Im Hintergrund ist Dekan Uwe Lüttinger beim Verladen der Hilfsgüter zu sehen. © Barth-Rabbel

Der Arbeitseifer des Teams der Kirchengemeinde Schwetzingen war so groß, dass alle noch halfen, mehre Transporter zu entladen und die bereitstehenden Lkw mit Sachspenden zu befüllen. „An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Pfadfinder, die vielen ehrenamtlichen Helfer der Kirchengemeinde Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt sowie an die vielen Spender“, so Diakon Barth-Rabbel. zg

