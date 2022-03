Des Ehreomd un gude Freund!

Heid muss ich ämol fa die Leid, die sisch fa ihr Midmensche un in de Veroine ongaschiere, ä Word verliere. Grad jedzerd in dere Pandemiezeid, Krieg in da Nochbarschafd un a noch Hamschderkoif von Öl, Mehl, Nudl un Globabier, a hawwe monsche Leid ä Hirnblockade un denge nimmie gscheid?. S’denge viele bloß noch on sich, kaafe masseweis oi, als ging die negschd Woch die Weld unner. Oda beginnd des große Fresse? Also isch konn desdaweje a näd mähner esse un Durchfall hab ich desdaweje a käner. Gewiss s’keefd in monscher ebbes un duds donn fa die Ukraine spende, do is jo dageje a nix oizuwende. Awwer ihr Laid, lossd doch die Kersch im Dorf.

Noch ebbes megd isch sare. Bei de Veoine, des is schunn länger zu beklage, mache sich die freiwilische Helfer immer mä rar. Viele Vereune suche händeringend Vorschdondsmidglieder. Egal ob in Kassier, Presseward, Schrifdführer, erschder oder zweida Vorschdand, Node- oder Pladzward oder sunschdische helfende Händ. Ma herd a immer wider, dassoinische Veroine in de ledschde Johre schunn desdaweje hawe uffgewe misse. Sehr, sehr schad, awwer grad in schlechdere Zeide sinn fungdsionierende Veroine nodwenisch un zu beneide. Un s’Lewe in ännere Gemoinde schdehd un fälld mid de ongaschierde Laid in de Veroine. Om beschde isses zu sehe bei dä Schdroßefeschde.

Ich ded sare, jeder,der dahäm soi eigenes Süppsche kochd, uff die Weld un die Nochbarsleid schännd, un üwerhaupd mähnd, s’is alles verkehrt uff dere Welt, der lernd nie die Gemoinschafd kenne, wenn er sich vun allem fern held. Aus moiner Erfahrung, isch hab viel gude un treue Freund kennegelernd in moim Lewe. Draurisch, wer die Erfahrung näd mache konnd, der leefd Gefahr, dass er mid Scheuglappe leefd durchs Lond, des er nie wirglich rischdisch kännegelernd hod. Geld is wischdisch, hilfd awwer näd immer und eschde Freunde konn ma näd kaafe!

