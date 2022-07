Des is doch ä Raddeburg

Eigendlich wer die Werderschdroß jedzerd widder schäh. Doch bei dem Naibau uff dem Gelände vun dä Schuh- unn Eder (ehemals Kessler)-Haiser solld ma nimmie weida gäh. Denn wisawie in da Numma zwee do griegsch die Modd, vielleischd a in Zorn, was is donn bloß aus dem Grundschdigg worre – des is dodal verwarlosd. Runnakumme un verfalle. Zugewackse, ä vadreckdi Fassad un kabudde Fenschda. Isch ded mähne, des is doch beschdimmd ä Raddeburg un do wolld isch newedro näd wuhne.

Jedzerd hawwisch doch schunn efders dä Schlossgade un des schäne Schwetzinge gelobd, jedz bin isch awer gonz schdill. Hoffendlisch laafe do kä främme Bsucher, a do schämd ma sisch jo. Hod donn des uffm Rodhaus noch kähner gsehe?

Des naie schäne Schdadt-Palee uff da Egg hod doch beschdimmd wie alle onnere Bewohner in da Werdaschdroß so ä Dreggbuddig in da Nochbarschafd näd vadiend. Allerid verreiße sich die Schwetzinger Laid dodaweje die Mäuler. Entschuldischd, vielleischd lebt vunn denne Besidza a nimond mä, donn missd hald erschdreschd sisch die Schdadt do drum kimmerä.

Isch hab jo im Keller noch in Äma Farb schdehe, denn ded isch spendierä un vielleicht habd ihr Leser a noch ä bissl Farb. Donn mache ma do drauß ä Villa Kundabund! Uff alle Fäll bessa wie so ä Dreckloch. Awwa halt, die Farb näd bei mir abgewwe, om beschde glei im schdedische Bauhof. Gell?