Detailreiche Tapeten im Schwetzinger Schloss zu sehen

Schwetzingen. Das Schloss birgt einen kostbaren Schatz: frühe französische Papiertapeten, die Luise Karoline Reichsgräfin von Hochberg auswählte. Damit bewies die Ehefrau des badischen Großherzogs Carl Friedrich viel Modegespür. Ihre Räume liegen direkt überm Appartement ihres Ehemanns im zweiten Obergeschoss und sind am heutigen Sonntag, 6. November, 14 Uhr, zu sehen. Sie spiegeln den Wandel der Einrichtungsstile ab der Barockzeit wider.

Reichsgräfin Luise Karoline von Hochberg ließ 1804 die Räume ihres Appartements komplett neu einrichten. Dabei stattete sie die Räume mit neuartigen Papiertapeten aus. Heraus sticht vor allem das „Schweizer Zimmer“, das der Hofstaat als Empfangsraum nutzte. Die Tapeten zeigen eine detailreiche Panoramawelt der Schweiz: Zu sehen sind das Matterhorn, der Staubbachwasserfall, ein Jäger auf Bärenjagd und Senner in typischer Tracht. Darum geht es in der Tour „Schweizbegeisterung – ein Alpenpanorama für das Schloss“ am Sonntag (Tickets: 12 Euro, Ermäßigte 6 Euro, Familien 30 Euro).

Info: Anmeldung unter Telefon 06221/65 88 80 oder per E-Mail an service@schloss-schwetzingen.de