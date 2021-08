Rhein-Neckar. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Sonntag in der Region vor markantem Wetter. Wie die Meteorologen mitteilten, werden am Nachmittag starke Gewitter erwartet. Die Warnung wurde für die Städte Mannheim und Heidelberg sowie für die Landkreise Rhein-Neckar und Bergstraße ausgesprochen.

