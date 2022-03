Deutschland: Maß der Dinge

Dass es bei manchen Sachen auf die Länge ankommt, ist ja hinreichend bekannt. Dass aber drei Fingerbreit manchmal schon zu viel sind, musste ich bei der Rücksendung eines Kleiderständers erleben. Dieser wurde defekt geliefert, sodass ich nicht umhin kam, ihn wieder auf die Reise zu schicken. Verpackt im Originalkarton ging’s zur Hermes-Filiale, die sich auch für die Lieferung zuständig zeigte. Der Mitarbeiter holte in Anbetracht des sehr leichten, jedoch länglichen Pakets das Maßband raus: „Geht nicht. So viel zu lang“, zeigte er den Verbund von Zeige-, Mittel- und Ringfinger. „Da muss der Großgeräteservice kommen.“ Ich bin schon gespannt darauf, wie viel Mann mit Sackkarre demnächst vor meiner Haustür auftauchen, um statt einer Waschmaschine das nicht einmal zwei Kilo schwere Paket abzuholen.

Es ist schon anständig, Regeln zu haben – und sie einzuhalten! Sei es bei Paketmaßen oder im Straßenverkehr. Genauigkeit, Perfektion – dafür sind wir Deutschen doch bekannt und werden geschätzt. Daher schäme ich mich auch für den eklatanten Strafverstoß, den ich begangen habe. „Sie parkten, obwohl zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295) ein Abstand von weniger als drei Metern verblieb“, steht in der Verwarnung, die mir die Stadt Schwetzingen zu Recht zugesandt hat. In meiner Eile, im Schlossgarten ein Foto zu machen, hatte ich nämlich mein Fahrzeug gleich am Maschinenweg, Ecke Lindenstraße kurz abgestellt. Dort ist noch das Zeichen 295 (durchgezogene Linie in der Mitte der Straße). Zugegeben: Die Linie hatte ich beim Aussteigen gar nicht wahrgenommen – aus der Frontscheibe sieht man nämlich keine – sie ist halt auch nicht so lang und nur im Kreuzungsbereich gezogen. Aber das ist eben das Maß der Dinge.

