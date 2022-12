Deutschsprachige Belgier zu Besuch

Einen besonderen Besuch aus Belgien erhielt vor wenigen Tagen die Schwetzinger Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule. Eine Expertengruppe bestehend aus Lehrerinnen und Lehrern, Mitarbeiterinnen von Kindertagesstätten und Vertretern der kommunalen Schulträger unter der Leitung der Bildungsministerin Lydia Klinkenberg aus der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens informierte sich über die neue Gemeinschaftsschule.

Die Deutschsprachige Gemeinschaft mit etwa 80 000 Bürgern Belgiens liegt mit ihrem Verwaltungssitz in Eupen in der Wallonischen Region und feiert im kommenden Jahr 50 Jahre Autonomie. Sie ist neben der französischen und der flämischen Gemeinschaft der dritte autonome Gliedstaat im föderalen Beneluxstaat. Beim Besuch konnten neben der Schulleiterin Nicole Winkler, dem Lehrerteam mit Janis Gottinger und Marco Kristen, auch der frühere Schulleiter Florian Nohl die Entwicklungsgeschichte und pädagogische Philosophie der neuen Schimper-Gemeinschaftsschule gut vorstellen.

Als Vertreter des Schulträgers der drei Gemeinden Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen begrüßte Bürgermeister Matthias Steffan die Delegation in der 12 000 Quadratmeter großen Bildungseinrichtung, an der über 600 Schülerinnen und Schüler in modernen und digitalen Lernräumen unterrichtet werden. „Ich freue mich sehr über ihr Interesse an unserer Schule, denn gute Bildung bedeutet immer, von den Lern- und Raumkonzepten anderer Länder und Regionen zu lernen“, sagt Steffan. Das Schimper-Team kann sich nun über die Einladung von Ministerin Klinkenberg zum Gegenbesuch in Eupen freuen. zg