Die 1 steht für Elektroantrieb

Hallo Kinder! Gestern lag ich mit meiner Freundin Elli Ente an der Eisenbahnlinie und haben die Züge beobachtet. Da ist uns aufgefallen, dass an den meisten Lokomotiven an der Seite Zahlen stehen – mehrere hintereinander, wie eine Kombination. Ob das vielleicht ein Geheimcode ist, fragten wir uns. Damit geht bestimmt die Tür auf, wenn man die Zahlen an der Seite irgendwo eingibt, meinte Elli. Doch dann habe ich mich erkundigt und weiß jetzt, was es damit auf sich hat. Meistens sind es sieben Ziffern, zum Beispiel 145 002-2, die habe ich mir gemerkt. An den ersten drei Zahlen erkennt man die Baureihe, als was für eine Art von Lokomotive es ist und welches Modell. Eine 1 haben alle Elektroloks vorne. Bei meiner Beobachtung handelt es sich um eine, die meistens im Güterverkehr eingesetzt wird, denn sie hat genug Kraft, um ganz viele Waggons zu ziehen. Mit Diesel angetriebene Loks haben eine 2 vorne, die 3 steht für kleinere Rangierlokomotiven, die 4, 5 und 6 für verschiedene Triebwagen. Das sind die Personenzüge, die keine Lok vornedran haben. Früher gab es auch noch die 0 für Dampflokomotiven, die heute nur noch in Museen stehen oder für Sonderfahrten verwendet werden. Und die anderen vier Zahlen? Die sind notwendig, damit das für den Computer lesbar ist. Die nächsten drei Ziffern sind eine Ordnungsnummer und die Zahl hinter dem Strich ist eine Prüfziffer. Mit ihr kann man erkennen, ob beim Notieren einer Fahrzeugnummer oder bei der Eingabe in den Computer ein Fehler passiert ist. Spannend, oder? Mit dem Wissen könnt ihr bestimmt beim nächsten Spaziergang an der Bahnlinie auftrumpfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1