Die autofreie Stadt der Zukunft gestalten

Der Verkehrsclub VCD Rhein-Neckar lädt am Samstag 22. Oktober, unter dem Motto „Zwölf Quadratmeter Kultur“ zum Mitmachen und Staunen bei einer Kunstaktion auf dem Kurzzeitparkplatz vor der Buchhandlung Kieser in der Carl-Theodor-Straße in Schwetzingen ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei dürfen die Besucher dem Aktionskünstler Fritz Fronius helfen, mit Stiften und Farben auf Karton und Zeichenpapier „die autofreie Stadt der Zukunft“ zu gestalten und dabei ihre Ideen und Visionen einbringen. Gemeinsames, legales Graffiti sozusagen. Das „Werk“ wird nach Fertigstellung vorsichtig abgebaut und auf das Gelände von Metropolink im Patrick-Henry-Village verfrachtet, wo es Teil einer Ausstellung des Malers Fronius sein wird.

Für Kinder und Erwachsene

Die Aktion findet von 10.15 bis 17.15 Uhr statt und richtet sich an Kinder wie auch an Erwachsene. Der VCD ist ein Verkehrsclub für alle, die unter Mobilität etwas anderes verstehen als Autofahren. zg