Die Diät für Digitales

Kein WhatsApp, kein Facebook, kein Instagram – bei diesen Worten werden manche Menschen ein Kribbeln in den Fingern spüren oder nervös nach dem Handy tasten. Nicht erreichbar sein, das klingt doch nach dem absoluten Alptraum. Hier wird die Ursehnsucht der menschlichen Spezies, nicht alleine sein zu wollen, zum Verhängnis.

Der Begriff „Digital Detox“ wurde 2012 von Levi Felix und Brooke Dean geprägt und erhält seitdem immer mehr Bedeutung. Es gibt inzwischen sogar Erholungscamps, in denen die Smartphonenutzung abgewöhnt wird. Auch immer mehr Hotels oder Urlaubsunterkünften bieten heutzutage ein „Digital-Detox-Paket“ an. Das beinhaltet die Abgabe des Handy, kein Wlan, manchmal sogar kein Strom, also ein vollkommenes Abschalten und Ausklammern der restlichen Welt. Statt einer strengen Diät wird auf das Smartphone verzichtet. Auch viele Urlauber verzichten inzwischen auf die Nutzung von sozialen Medien im Urlaub, aber was ist mit dem Alltag?

Ständig im Gebrauch

Im täglichen Leben eines Smartphonebesitzers spielt das Handy eine zentrale Rolle. Ob als Uhr, Navigationsgerät oder Kamera, es ist ständig im Gebrauch. Viele Psychologen weisen darauf hin, dass diese Dauerreizung des Gehirns sogar mehr Stress verursacht, als entspannt. Statt morgens als erstes nach dem Handy zu greifen oder es abends als letztes vor dem Einschlafen zu nutzen, sollte man sich eine andere Routine zum Beruhigen angewöhnen: ein Buch lesen, Spazierengehen oder Mediation und Yoga. Auch tagsüber sollten Nachrichten nicht sofort beantwortet werden, wenn sie trivial sind. Damit entstehen feste Pausen und der Belohnungseffekt beim Beantworten von Nachrichten wird unterdrückt.

Grundsätzlich sollten Zeiträume etabliert werden, die handyfrei sind. Diejenigen, die sich keine Zeit ohne Smartphone vorstellen wollen, können sich an einem Social-Media-Detox versuchen: keine sozialen Netzwerke, keine Messenger, einfach mal nicht erreichbar sein – und abschalten.

