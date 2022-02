Die doppelte Sternallee

Die Ortsangabe Sternallee hat schon häufiger für Verwirrung gesorgt. Erst vor wenigen Tagen stand ein Autofahrer in der Straße Sternallee im Schwetzinger Wohngebiet Schälzig und suchte verzweifelt den TV-Sportplatz in der Sternallee, was man ihm als Adresse gesagt und die er folglich in sein Navigationssystem eingegeben hatte.

Es müsste eigentlich korrekt heißen „an der Sternallee“, denn diese befindet sich mitten im Wald. Die gleichnamige Straße gibt es erst seit den 1990er Jahren – quasi als Hommage an die historische kurfürstliche Anlage.

Entworfen hatte diese der Hofmusiker Johann Michael Quallenberg 1757 als „Luststernallee“, die er ab 1758 in der Schwetzinger Hardt als „Jagdstern“ ausführte. Er schuf im Auftrag von Kurfürst Carl Theodor einen Zirkel, der durch acht Schneisen in Form eines Sterns gegliedert war und dessen Irrgänge von geschnittenen Buchenhecken eingefasst waren. Zahlreiche Sitzbänke luden zum Verweilen ein.

Auf Anregung des Gartendirektors Nicolas de Pigages wurde 1762 das Wald- und Jagdgebiet durch eine eigens angelegte Allee mit dem Schlossgarten verbunden.

Ab 1770 fasste man die Sternallee und den anschließenden Waldbezirk mit einer Bretterwand ein und baute ihn zu einem Wildpark aus. So konnte die Hofgesellschaft das Areal für ein-gestellte Jagden, bei denen das Wild in den Zirkel getrieben und vom Mittelpunkt des Sterns aus erlegt wurde, nutzen.

Das Zeitalter der höfischen Jagd endete 1778 mit dem Wegzug von Kurfürst Carl Theodor nach München. Dieses Areal wird seitdem nur noch forstwirtschaftlich genutzt.

Die Sternallee ist aber im Volksmund immer noch ein gern genutzter Begriff. Das wusste der arme Kerl im Auto natürlich nicht. Doch dank einer kleinen Aufklärung fand er schließlich doch zu seinem gewünschten Ziel.