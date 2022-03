„Die Feisten“ kommen

Das Warten hat ein Ende: Zweimal musste der Auftritt „Der Feisten“ in Schwetzingen abgesagt werden. Nun aber kommt das Comedian-Duo am Freitag, 27. Mai, 20 Uhr, ins Lutherhaus zum Kleinkunstabend des Lions Clubs Schwetzingen.

„Die Feisten“ gehören zur ersten Liga in ihrem Genre. 2017 bekamen sie den deutschen Kleinkunstpreis. Und: Sie haben einen regionalen Bezug. Rainer von den „Feisten“ kommt nämlich aus Mannheim. Er komponiert die Musik. Sein Partner C schreibt die Texte. C wohnt aber in Kassel. So treffen sich beide in einem Ferienhaus im Weserbergland, um ihre Nummern einzustudieren. Am 27. Mai, Einlass ab 19 Uhr, präsentiert das Duo sein Programm „Das Feinste der Feisten“. mn/zg

2 Bilder © LC

Info: https://www.lions.de/web/lc-schwetzingen/kleinkunst-abend-2022 oder per QR-Code. Karten gibt es im SZ-Kundenforum und unter www.reservix.de.

