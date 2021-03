Haben Sie schon von Vanuatu gehört? Ich noch nie. Erst jetzt, am Weltgebetstag, habe ich erfahren, dass es ein Land mit diesem Namen gibt. Kein Wunder, ist es doch ein kleiner Staat irgendwo weit weg im Südpazifik. Anlässlich des ökumenischen Weltgebetstags der Frauen stand es in nun im Mittelpunkt, so dass die ganze Welt auf dieses kleine Land schaute, und das ist gut so. Denn sie erfuhr, wie die Frauen dort leben, womit sie zu kämpfen haben und wie sie ihren Glauben leben.

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg verbanden sich Frauen miteinander und machen auf globale Themen aufmerksam. Auch die Frauen in Schwetzingen. Am gestrigen Weltgebetstag konnten sich Interessierte in der Stadtkirche ein Bild davon machen, was das Vorbereitungsteam im Vorfeld des Weltgebetstags geleistet hat: Es gestaltete Infotische, Stellwände, Plakate, Flyer, Broschüren, eine PowerPoint-Präsentation über Vanuatu kombiniert mit landestypischer Musik. Zudem wurden Mitnahme-Kuverts, Tüten mit Palmen-Plätzchen, wunderschön gebastelte Hibiskusblüten, die Nationalblume in Vanuatu, in der Kirche zum Mitnehmen bereitgelegt. Unterstützt wurde das Team auch von den Konfirmanden.

Kulturtechnik Sandmalerei

Ein spannendes Quiz führte sie zudem kreuz und quer durch das Land, mit dem sie sich auf diese Weise auseinandersetzten. Eine Ecke weist auf eine besondere Kulturtechnik in Vanuatu hin, die Sandmalerei, die von der Unesco zum immateriellen Erbe der Menschheit ernannt wurde. Ein kleiner Sandkasten lud die Besucher ein, das selbst auszuprobieren. „Da wir wegen Corona nicht wie in den vergangenen Jahren Gottesdienst mit anschließendem landestypischen Essen und Austausch feiern konnten, sind die Frauen vom Vorbereitungsteam kreativ geworden“, sagte Kirchengemeinderätin Hanna Schwichtenberg, die sich von Beginn an begeistert engagierte, gegenüber unserer Zeitung.

„Die Resonanz während der gesamten Aktionswoche war beeindruckend“, informierte sie, „immer wieder kamen Leute vorbei, doch nie so viele, dass die Hygieneregeln nicht eingehalten werden konnten.“ Davon konnte ich mich gestern selbst überzeugen. Besucher kamen und gingen, informierten sich an den Stellwänden über das Land oder anhand der Bildpräsentation, die Einblick gab in die Geschichte, Politik und Wirtschaft Vanuatus, vor allem aber über die Probleme der Frauen dort.

„Das ist eine wunderbare Sache“, findet Besucherin Gertrud Huckele aus Schwetzingen. Auch sie hat noch nie von diesem Land gehört und freut sich, etwas zu erfahren, über seine Kultur, das Leben der Menschen dort, vor allem der Frauen und wie sie gefördert werden. Die Schwetzingerin Angelika Eulner ist vom Engagement des Vorbereitungsteams sehr angetan, „vor allem das Informationsmaterial ist äußerst ansprechend gestaltet, auch was die Farben betrifft, zudem sind darin Geschichten zu lesen, die wirklich berühren“, sagte sie.

Beate Günther vom Vorbereitungsteam hat besonders bewegt, dass „wir während der Vorbereitungszeit, trotz widriger Umstände, so viel gemeinsam mit allen christlichen Kirchen, auch aus den umliegenden Gemeinden, auf die Beine stellen konnten. Die Frauen in Vanuatu leben uns ja vor, dass man auch unter schwierigen Bedingungen etwas leisten kann“, meinte sie. Grünen-Gemeinderätin Kathrin Vobis-Mink schaute ebenfalls vorbei. Als Frauendelegierte im Landesarbeitskreis für den Kreisverband der Grünen Kurpfalz-Hardt ist sie natürlich sehr am Schicksal der Frauen weltweit interessiert. Wichtig ist ihre Vernetzung, meinte sie, und dass „durch den Weltgebetstag die Frauen in Vanuatu ein Gesicht und eine Stimme bekommen“.

„Worauf bauen wir?“

Sie haben den Weltgebetstag unter das Motto „Worauf bauen wir?“ gestellt. Das finde ich sehr passend, denn durch den Klimawandel, die Stürme, Vulkanausbrüche und Erdbeben, die das Land gefährden, kann die Frage im wörtlichen Sinn verstanden werden: Wo richten wir unsere Bleibe ein, wenn das Fundament schwankt und es keinen festen Grund gibt? Im übertragenen Sinn ist die Frage ebenfalls berechtigt, denn sie spielt auf das an, was die Menschheit gerade erlebt: eine weltumspannende Pandemie.

Angesichts dieser Katastrophe fragen auch wir uns: Was ist wichtig im Leben? Was zählt überhaupt? Wer oder was fängt uns auf, wenn alles ins Wanken gerät? Darauf zu antworten, ist nicht leicht, die Schwetzinger Frauen vom Vorbereitungsteam aber haben mit ihren Ideen, ihrer Kreativität und ihrem ehrenamtlichen Engagement vielen Mut gemacht, dass auch in schwierigen Zeiten das Schöpfen von Neuem möglich ist.