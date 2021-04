Die Gefahr des Ameisenhaufens

Es ist so schwieriges Terrain. Das Coronavirus und die Maßnahmen zur Eindämmung führen Gesellschaften in Grenzbereiche. Wissenschaftliche und politische Prozesse passen in der Jetzt-Zeit kaum zueinander. Die einen versuchen im Jetzt-Wissen den Fehler zu finden und bauen damit neues Wissen auf. Die anderen versuchen auf Basis von Jetzt-Wissen Entscheidungen herbeizuführen, die dann wenigstens eine gewisse Zeit Bestand haben und Vertrauen bei den Menschen schaffen.

AdUnit urban-intext1

Diese grundsätzliche Disharmonie führt auf allen Ebenen zu Fehlschlüssen, die im schlimmsten Fall zivilisatorische Brüche bedeuten. Die einen achten nur noch auf das Virus und machen es riesengroß, die anderen wenden sich ab und sehen dann etwas ganz anderes. Und alle dazwischen drohen sich zu verirren.

Es ist schwieriges und komplexes Terrain und ich kann nur an den Soziologen Niklas Luhmann denken, für den Vertrauen eines der Instrumente war, um Komplexität zu reduzieren. Dabei scheint mir, dass dieses Komplexität reduzierende Vertrauen für die gelingende und anständige Gesellschaft elementar ist. Und Grundlage hierfür sind Wahrhaftigkeit und die Abwesenheit von Angst. Wer nur noch das Virus im Blick hat, macht es groß, und darauf folgt allzu oft Angst, sodass das jeweilige Sujet (hier ein Virus) zur alleinigen Leitplanke für alles Handeln wird. Nur so kann ich mir Sätze erklären, die vom Sterben der Kinder handeln. Seit März 2020 registrierte das Robert-Koch-Institut (RKI) in Deutschland vier an Corona verstorbene Kinder. Bei der letzten großen Influenza-Welle 2017/ 2018 starben in Deutschland 116 Kinder. Hier soll nicht verharmlost oder gar gegeneinander aufgerechnet werden. Doch mit solchem Reden geraten Rechtsstaat und Gesellschaft in Schieflage. Und das Zutrauen leidet.

Restlos zerstört wird es mit den radikal vereinfachenden Theorien, die in meinen Augen immer aus Angst heraus entstehen, die hinter allem einen Plan von dunklen Mächten zu erkennen glauben. Es ist das stärkste Gift gegen das Menschsein in Gesellschaft.

AdUnit urban-intext2

Ich frage mich angesichts des derzeitigen Alarmniveaus aber auch, wie Politiker und Virologen sprechen würden, wenn es tatsächlich zu einem virologischen Vorschlaghammer-Ereignis kommen würde. Sich die Letalität nicht um rund ein oder zwei Prozent dreht, sondern – wie beispielsweise bei Ebola – zwischen 30 und 90 Prozent. Beim letzten Ausbruch im Frühjahr und Sommer 2019 im Osten der demokratischen Republik Kongo lag die Sterblichkeit laut Weltgesundheitsorganisation WHO bei fast 70 Prozent.

Es wäre eine Situation, die Ausgangssperren ganz sicher zum Instrument der Wahl machen würde und das wahrscheinlich sogar freiwillig.

AdUnit urban-intext3

Aber jetzt darf dieses Instrument kritisch beäugt werden. Denn es bleibt unklar, warum der massive Lockdown samt monatelanger Ausgangssperre in den Niederlanden nur einen marginalen Effekt auf die Infektionsrate hatte. Im Endeffekt sind Ausgangssperren für mich ein Beleg für das Misstrauen der Herrschenden an der Vernunft des Bürgers. Es ist die Abkehr vom Glauben an die Kraft der Aufklärung, ja eine Art Verkindlichung des Bürgers. Und das auf einer statistischen Basis, die nicht immer stabil genug erscheint. So sind bis zu 30 Prozent aller Corona-Fälle in Krankenhäusern Zufallsentdeckungen und kein Beleg für schwere Verläufe. Beim RKI werden sie aber als solche geführt.

AdUnit urban-intext4

Die Studienlage zur Wirksamkeit von Ausgangssperren ist darüber hinaus mindestens unklar. Eine britische Studie beziffert die Wirksamkeit dieses Instruments für die Senkung des R-Wertes zwischen sechs und 13 Prozent. Die Schließung der nicht existenziellen Geschäfte bringt 40 Prozent, das Verbot privater Treffen mit mehr als zwei Personen 30 Prozent und die Schließung aller Bildungseinrichtungen weniger als zehn Prozent. Natürlich alles unter Vorbehalt.

Aber das Verheerendste sind für mich als Journalist die kommunikativen Gräben. Jüngstes Beispiel ist da die Schauspieler-Aktion „Allesdichtmachen“. Das Virus scheint sich mühelos durch zivilisatorische Selbstregulierungsschichten zu graben und etwas Dunkles freizulegen, sodass überall nur noch Angriffe erkannt werden.

Aber auch ganz jenseits von Corona, links wie rechts, oben wie unten, erlebe ich diese Zerstörung des Hinterfragens und damit im Endeffekt des Denkens. Für mich ist Denken andauerndes Hinterfragen, vor allem auch meiner eigenen Position. Und dafür brauche ich die andere Meinung. Auch die, die mich manchmal quält.

Niemand hat das in meinen Augen so gut erfasst wie die Philosophin Hannah Arendt: „Einhellige Meinungen sind eine bedrohliche Erscheinung und gehören zu den Kennzeichen unseres modernen Massenzeitalters. Sie zerstören das gesellschaftliche wie das persönliche Leben, das auf der Tatsache beruht, dass wir von Natur aus und von unseren Überzeugungen her verschieden sind. Denn dass wir unterschiedliche Ansichten vertreten und uns bewusst sind, dass andere Leute über dieselbe Sache anders denken als wir, bewahrt uns von jener gottähnlichen Gewissheit, welche allen Auseinandersetzungen ein Ende bereitet und die gesellschaftlichen Verhältnisse auf einen Ameisenhaufen reduziert.“