Die Geschichte der Schwetzinger Glocken

Dieter Freiburger erinnert sich noch gut an jenen Tag im Dezember 1951, als er als zehnjähriger Steppke auf der Mannheimer Straße stand und frierend und gespannt zuschaute, wie die Stadtkirche ihre neuen Glocken bekommt. „Das war schon ein tolles Erlebnis. Am Fenster war extra die Brüstung abgebaut worden, damit die Glocken in den Glockenstuhl gehievt werden konnten“, erzählt er uns. Glocken hätten ihn schon immer fasziniert und deshalb war es ihm wichtig, uns darauf hinzuweisen, dass sich die Montage der neuen Glocken nach dem Zweiten Weltkrieg zum 70. Mal jährt. Seine Schwester Brigitte gehörte dann übrigens zum ersten Konfirmandenjahrgang, dem das neue Geläut die Aufnahme in die Gemeinde wies.

Wir haben den Hinweis gerne aufgegriffen und entdeckten im zum Stadtjubiläum erschienen Buch „Schwetzingen – Geschichte(n) einer Stadt, Teil 1“ einen wunderbaren Beitrag von Johanna Baumann von der Evangelischen Kirchengemeinde zu diesem Thema, den wir hier gerne wiedergeben möchten:

Die Neuen sind fertig

Kirchenglocken rufen zum Gebet, erklingen an Festtagen und läuten bei Beerdigungen. Brannte es im Ort, dann ertönte früher die Sturmglocke. Nachdem 30 Jahre lang vom Kirchturm der heutigen Stadtkirche herab das volle Geläut zu hören gewesen war, musste die kleinste, eine „c“-Glocke von 1887 – die sogenannte „Eintrachtsglocke“, ab 1917 alleine zum Gottesdienst rufen. Denn bereits im Ersten Weltkrieg mussten die Prospektpfeifen der Orgel und die drei großen Bronzeglocken zum Materialwert ans kriegsführende Vaterland verkauft werden. Der Gemeinde wurden 1610 Mark für die Pfeifen und 7213 Mark für 2017 Kilogramm Bronze aus den Glocken vergütet.

Ihre Inschrift lautet: „Aus freiwilligen Beträgen evangelischer und katholischer Einwohner dieser Stadt geschaffen. Mögen sie auch fernerhin beieinander wohnen und glücklich im Guten zusammenwirken.“

Nur durch die große Spendenbereitschaft Schwetzinger Bürger gelang es Jahre später, sowohl die Pfeifen als auch die Glocken wieder erklingen zu lassen. Hier sei Brauereibesitzer Martin Kleinschmitt (ehemalige Schwanen-Brauerei) erwähnt, der sich als Vorsitzender des neu geschaffenen Glockenfonds für die Wiederherstellung des Geläuts unermüdlich um das Requirieren von Geldmitteln bemühte. In diesen schwierigen Zeiten gelang die Anschaffung zweier Bronzeglocken der Karlsruher Glockengießerei Bachert. 44 600 Mark waren dafür aufgebracht worden.

„Vivos voco“ („Ich rufe die Lebenden“) – so lautet die Inschrift der „Lutherglocke“. In Erinnerung an die im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 18 gefallenen Gemeindeglieder ziert die „Heldenglocke“ die Inschrift „Mortuos plango“ („Ich beweine die Toten“). Im Festgottesdienst am 11. Dezember 1921 – also genau von hundert Jahren – wurden die beiden neu erworbenen Glocken aus Karlsruhe dann einzeln eingeläutet. Zum Ende des Gottesdienstes ließ man dann alle drei Glocken erklingen. Noch immer fehlte jedoch die tiefe „es“-Glocke, um das ursprüngliche Vierergeläut wieder herzustellen. Diese wurde dann am 15. Juli 1925 unter großer Anteilnahme der Bevölkerung eingeholt. Sie war 1280 Kilogramm schwer, hatte einen Durchmesser von 1,315 Metern und trug die Aufschrift „Haltet an im Gebet“.

Stadtpfarrer Walter begrüßte in den 1920er Jahren die neue Glocke und beendete seine Ansprache mit dem Wunsch: „Möge die neue Glocke der evangelischen Gemeinde und der ganzen Stadt Schwetzingen oft an glücklichen Tagen läuten.“

Und wieder sind sie weg

Während des Zweiten Weltkriegs teilte Schwetzingen das Schicksal vieler Kirchengemeinden, die ihre Glocken wiederum abgeben mussten. Es war der 31. Januar 1942, als angekündigt wurde, dass die Schwetzinger Zimmererfirma Georg Kürschner den Auftrag habe, die drei größten Glocken vom Turm zu holen. Und nochmals war es die „Eintrachtsglocke“ von 1887, die der Gemeinde verblieb. Ein Einschussloch in der Inschrift zeugt noch heute vom Artilleriebeschuss, dem die Stadt noch im März 1945, kurz vor Kriegsende, ausgesetzt war. Turm, Kirchendach und Fenster hatten dabei ebenfalls Schäden erlitten.

Was Gemeinsinn, Opferbereitschaft in wirtschaftlich schweren Zeiten und der Wille zum Neuanfang nach 1945 bewirkten, zeigt sich in der Anschaffung neuer Glocken. Bereits im Herbst 1951 fuhren Pfarrer Hammel, etliche Gemeindeglieder sowie Bürgermeister Kahrmann nach Kochendorf zur Glockengießerei Bachert, um dem Guss der drei neuen Glocken beizuwohnen. Die Glocken „Glaube“ („e“)„.Hoffnung“ („g“) und „Liebe“ („a“ rufen zusammen mit der ,,Eintrachtsglocke“ seit dem 6. Dezember 1951 wieder gemeinsam zum Gottesdienst. So schreibt Johanna Baumann im städtischen Buch. Und Dieter Freiburger war live dabei, als an jenem schönen und kalten Nikolaustag die Glocken auf den Turm gezogen wurden. Vergessen wird er den Tag nie, sagt er.