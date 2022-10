Die guten Dinge nicht vergessen

„Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine erfüllt viele Menschen mit Angst, Schrecken, Verzweiflung und großer Sorge. Die Menschen in der Ukraine fürchten sich um Leib und Leben. Sie erleben, wie Leid und Tod in ihre Städte und Dörfer einzieht“, sagte Diakon Michael Barth-Rabbel in der Kirche St. Pankratius. Zur Interkulturellen Woche in Schwetzingen fand dort ein Gottesdienst für den Frieden statt. Etwa 40 Menschen versammelten sich zu dem Gebet beim Kerzenschein. Gemeindereferentin Isabel Hawranke, Pastoralreferent Sebastian Binder und der Jugendchor unter der Leitung von Gaby Weissmann gestalteten den Gottesdienst mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht nur in der Ukraine herrscht Krieg. Aktuell gibt es mehr als 25 Kriege auf der Welt. „Wir bringen unsere Ohnmacht und Angst vor Gott und bitten ihn um Frieden. In seinem Sohn Jesus Christus hat Gott die ganze Welt erlöst. Wir bitten darum, dass dies sich immer wieder ereignet“, meinte Barth-Rabbel. Bewegend war die Darbietung des Jugendchors mit dem Lied „Where is the Love“. Zwischen dem Refrain stand die Mahnung zum Frieden, wie sie bereits in der Bibel, so im Hebräerbrief, zu lesen ist: „Strebt voll Eifer nach Frieden mit allen!“. Friede ist eine zentrale Botschaft des Evangeliums. „Es ist nie zu spät, um einander zu verstehen und Verhandlungen fortzusetzen“, denn „Krieg ist immer eine Niederlage für die Menschheit“, so Papst Johannes Paul II.

„Ich träume davon, dass eines Tages die Menschen sich erheben und einsehen werden, dass sie geschaffen sind, um als Brüder miteinander zu leben. Ich träume auch heute noch davon, dass eines Tages der Krieg ein Ende nehmen wird, dass die Männer ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen, dass kein Volk wider das andere ein Schwert aufheben und nicht mehr kriegen lernen wird, dass die Herrlichkeit des Herrn offenbart und alles Fleisch es sehen wird“, sagt Martin Luther King 1967 in seiner Weihnachtspredigt.

Interaktive Stationen

Mehr zum Thema Schwetzingen Landesbischöfin: Glaube ist auch, stur an Hoffnung festzuhalten Mehr erfahren

Gemeindereferentin Isabel Hawranke sprach den Bibeltext für den Gottesdienst, der bei Lukas im Kapitel fünf über den Fischzug des Petrus steht. Die Fischer werden Menschenfischer werden. „Lassen Sie sich die Hoffnung nicht nehmen, wenn der Unfriede, das weltweite Leid oder die politischen Streitigkeiten Sie zur Verzweiflung treibt. Denken Sie an den Zuspruch Jesu: Fürchte Dich nicht!“, meinte Pastoralreferent Sebastian Binder in der Predigt: „Folgen Sie dem Weg des Friedens, für den auch der Glaube steht. Wir können uns beispielsweise in unserem Lebensumfeld für den Frieden stark machen und Frieden stiften. Frieden fängt immer im Kleinen an.“ Wie die Fischer von damals zu einem Menschenfischer werden: „Friedensvermittler, Frohbotschafter, Menschenfreunde.“ Aktuell ist Krieg in vielen Ländern dieser Erde. In Kolumbien seit 1964, Afghanistan seit 1978, Myanmar seit 1948, Teilen der Philippinen seit 1970. Bewaffnete Konflikte gibt es in Chile, Südsudan, Pakistan, Indonesien und Thailand. Kriege in Syrien, Jemen, Somalia, Mosambik, Kamerun, Mali und weiteren afrikanischen Staaten. Für jedes der 25 Länder wurde eine Kerze vor dem Altar entzündet.

Nach den Fürbitten und dem Vaterunser folgte der Friedensgruß. „Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden“, sagt Jesus. „Wie ein Fest nach langer Trauer“ lautete das Lied vor dem Segen. Isabel Hawranke verwies auf die vier interaktiven Stationen in der illuminierten Kirche, die nach dem Gottesdienst noch geöffnet blieb. Denn: „Der Friede beginnt in dir.“ Manchmal belasten uns Sorgen und Kummer. Auch dies dürfen wir vor Gott bringen. An der „Bittstelle“ vor dem Altar durfte eine Kerze für das jeweilige Anliegen entzündet werden. „Schneiden Sie eine Friedenstaube aus und Schreiben Sie Ihre Friedensbotschaft darauf“, hieß es an der „Friedenstelle“.

An der „Denkstelle“ durften sich die Menschen überlegen, mit wem sie seit langem mal wieder in Kontakt treten wollten und eine Postkarte bemalen und beschreiben, die sie in den kommenden Tagen abschicken können. Am Ausgang durften die Gläubigen ein buntes Herz mit ihren Dankesworten beschreiben und an die „Dankstelle“ kleben.

Denn täglich erleben wir auch viele gute Dinge, sodass es an der Zeit ist, danke zu sagen.