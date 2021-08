Die Herrenberger Firma Pro Active Air – und wie es dazu kam

Das braucht Mut, mitten in der dicksten Corona-Krise eine neue Firma zu gründen. Pro Active Air wurde am 9. November 2020 Leben eingehaucht, die drei Gründer sind Gunter Heinrich, Andreas Wartha und Marcel Zahlen. Von Anfang an hatte das Unternehmen mehrere Investoren hinter sich, die den finanziellen Start überhaupt erst ermöglicht haben. Ziel war die Entwicklung und Vermarktung modernster Luftreinigungsgeräte.

Von Mitte Oktober bis Ende Dezember wurde an der Patentanmeldung gearbeitet, die Produktion vorbereitet und auch bereits die ersten Geräte produziert. So trafen kurz vor Weihnachten 2020 bereits die ersten Geräte ein. Produziert wird – zumindest derzeit noch – in China. Der Aufbau einer Produktion in Deutschland ist in Planung.

Seit der Gründung ist die Firma, was das Personal angeht, langsam, aber stetig gewachsen und hat inzwischen 21 Mitarbeiter, davon sieben in Teilzeit. Zu den Mitarbeitern zählen vier Ingenieure, eine Biologin, ein Arbeitssicherheitsfachmann, ein Hygieneexperte sowie mehrere Mitarbeiter für Marketing und Vertrieb. Dieser erfolgt bislang in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Dänemark, erste Kontakte nach Israel und in die USA sind bereits geknüpft.

Um die Vorteile und Wirkungsweise des Gerätes Pro Active Air iO+ wissenschaftlich auf höchster Ebene zu belegen und den komplett innovativen und neuen Ansatz als einzig sinnvolle Alternative in den Fokus der Zielgruppen zu rücken, arbeitet die Firma mit dem Fraunhofer Institut und in Kürze auch mit einer noch zu benennenden Universität zusammen. Diese wird die gesundheitsfördernden Aspekte der Patentlösung klar darstellen und somit den Abstand zu den klassischen HEPA-Filterlösungen deutlich vergrößern.

Folgende Idee steckt hinter dem Unternehmen: Marcel Zahlen hatte im vergangenen Jahr in einem Artikel gelesen, dass in holländischen Krankenhäusern das Konzept, das jetzt im Pro Active Air iO+ steckt, seit längerem in deren Operationssälen genutzt wird. Dort allerdings in fest eingebauter Großanlagentechnik. Daraufhin hat er Gunter Heinrich angerufen und gesagt: „Lass uns das auch machen, aber so, dass es in Schulen zum Einsatz kommen kann, und zwar als mobiles Gerät.“ Damit war die Idee geboren und dank der visionären Kapitalgeber ist sie jetzt am Markt. zg