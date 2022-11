Die Kärsch im Schdreik

Also, dass da misch näd falsch faschdehe dud, isch mähn die Kärsch, oda noch genauer gsad die Kärscheuhr. Schunn wochelong gugd ma do nuff, die Zeija wolle sisch äfach nimmie drehe. Awa komischerweiß, die Glogg bimmeld, des heesd, sie schleschd alle Värdelschdund wie bisher.

Dieser Dare hab isch om halwer uff die Uhr geguggd un s’hod dreiverdl gebimmeld. Jedzad hab isch mir so moi Gedonge gemachd.

Also ma liest jo alleweil, dass die Kerscheleid mid dem Owerhaupd, also dem Franziskus in Rom, näd gonz oiverschdonne sinn, awa dass die katholisch Kärscheuhre sisch a nimmie on die Ordnung halde, des gehd doch ä bisl zu weid.

Jedzd kennd ma jo a sare, was gehd dem Alde Osga unsa Kärscheuhr oh, der iss doch evangelisch? Nä, nä so los isch misch näd abspeise. Schunn efders hab isch beowachd, dass die Kadholige a uff unsa evangelisch Kärscheuhr gugge. Die is oschdännisch – die drehd sisch wie imma, s’is awa hald ämol so, wonn isch mid moine Freund morjens im Café sidz, do seh isch halt blos die kadholisch Kärscheuhr. Somsdags isses glor, do sidze ma uff da glääne Plonge – mit Bligg uff die evangelisch Kärscheuhr.