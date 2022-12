Die Krähen krähen zu laut

Sie versammeln sich in hohen Bäumen. Mit Dreck und Lärm belästigen sie Anwohner. Auch im Winter stört das laute Krächzen die Ruhe. Gemeint sind die Krähen. In anderen Stadtteilen würden die Bäume geschnitten, in der Nordstadt nicht, im Frühjahr könne man nicht auf dem Balkon sitzen wegen der schwarzen Rabenvögel, hatte uns ein Leser geschrieben: „Es ist morgens so laut, dass man nicht schlafen kann.“ Er habe sich schon bei der Stadt beschwert – aber keine Antwort erhalten.

Lärm verursacht in erster Linie die Saatkrähe. Eine kommt selten allein. Immer öfter sind sie in großer Zahl in den Städten zu sehen. Eine Szenerie wie in Alfred Hitchcocks Horrorklassiker „Die Vögel“ an der Schule in Bodega Bay. Wir haben bei der Stadt nachgefragt, ob die Vögel sich so wohlfühlen, weil in der Nordstadt die Bäume nicht geschnitten werden. Außerdem wollten wir wissen, ob grundsätzlich alle Bäume im Stadtgebiet regelmäßig geschnitten werden.

Im Stadtgebiet seien seit einigen Jahren fünf bis sechs Kolonien von Krähen ansässig, antwortet Sprecherin Andrea Baisch. Diese suchten sich mit Vorliebe hohe Bäume mit großen Kronen zum Nisten und Rasten aus. „Da wir in Schwetzingen viele hohe Bäume haben, kann die Stadtgärtnerei unmöglich alle Bäume jedes Jahr zurückschneiden. Geschnitten werden in erster Linie Bäume entlang von Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen, um die Sicherheit und das Lichtraumprofil zu gewährleisten. Wir beobachten, dass die Krähen zwischen den hohen Bäumen wandern. Verdrängt man sie an einer Stelle, ziehen sie zum nächsten Baum. Leider sind die Stadtteile mit altem Baumbestand stärker von Krähen betroffen“, so die ausführliche Auskunft der Stadtsprecherin.

Dass ganze Kolonien von Saatkrähen vermehrt in die Siedlungsbereiche einfliegen, daran ist der Mensch schuld. Die Tiere finden in der Stadt ein reichhaltiges Nahrungsangebot wie herumliegende Speisereste und Kleintierkadaver. Und sie fühlen sich hier sicher. „Das Krähenproblem ist auch durch den vielen Müll und die darin enthaltenen Essensreste in den öffentlichen Mülleimern vergrößert worden. Im Stadtgebiet finden die Krähen leider insgesamt sehr gute Bedingungen vor“, bestätigt Baisch.

Das sind intelligente Tiere

„Rabenvögel gelten als besonders intelligent. Kein Wunder also, dass die meisten von ihnen längst entdeckt haben, wie gut der Tisch für sie in Städten und Dörfern gedeckt ist“, heißt es auf der Homepage des Nabu. In Kolonien sind Saatkrähen nicht zu überhören. Die Jagd auf diese Vögel ist in Deutschland verboten, das Töten ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz.

Man könne die Tiere höchstens vergrämen, meint Stadtsprecherin Baisch. Eine Möglichkeit wäre der Einsatz von Jagdfalken, wie es manche Städte tun. Falkner mit ihren Greifvögeln verbreiten Angst und Schrecken, sodass die Rabenvögel keine neuen Nester anlegen und Anwohner durch Lärm und Kot belästigen können. Nur bis Ende März darf diese Vergrämung laufen, dann fängt die Brutzeit an.

„Gegen Krähen sind Kommunen recht machtlos“, gibt Baisch zu. Die Vergrämung mit Jagdfalken wäre aber eine denkbare Möglichkeit: „Allerdings ist auch klar: Wandert die Krähe aufs Land und auf die Äcker, dann ärgern sich die Bauern und versuchen ebenfalls, das Problem wieder loszuwerden.“