Die Krux mit den Leuchten

Defekte Straßenlaternen sind seit Jahren ein Ärgernis in der Stadt, was uns immer wieder Leser mitteilen. Dass Leuchten kaputtgehen, ist normal, das passiert im Privathaushalt genauso wie im öffentlichen Raum. Aber wenn daheim eine Glühbirne oder neuerdings eine LED-Leuchte defekt ist, tauscht man sie im Handumdrehen aus. In den Straßen der Stadt dauert das oft Monate, manchmal Jahre, das zeigt auch der städtische Mängelmelder. Aber es müssen auf der einen Seite eben erst einige Defekte auflaufen, damit es sich für die Stadt rentiert, eine Firma zu beauftragen. Und zudem kommt es wohl oft vor, dass keine Ersatzteile zu beschaffen sind.

Da ist zum Beispiel der Bereich von der Mühlenstraße hoch zum Kaufland-Kreisel. Hier stehen Straßenlaternen seit Jahrzehnten, brennen ohne Probleme und leuchten die Auffahrt nahezu taghell aus, was dort eher nicht so wichtig ist. Doch oben am Kreisel funktionieren von den vergleichsweise neuen Laternen mindestens die Hälfte nicht – und das während der kompletten dunklen Jahreszeit. Ausgerechnet die an den Fußgängerüberwegen und auf einem Schulweg.

Nachfragen bei der Stadt ergaben, dass es schwer sei, Ersatzleuchten zu besorgen. Wenn das so ist, dann ist die Politik des Leuchtenherstellers durchschaubar. Keine Ersatzteile, also am besten gleich die Lampensysteme austauschen – gut für den Umsatz.

Inzwischen seien die Birnen, die wir daheim einfach im Supermarkt kaufen und austauschen, da, aber in Hoch-Zeiten für das Handwerk keine Firmen verfügbar, die die Arbeit erledigen.

Ein Lichtblick: Vor einer Woche strahlte eine der Leuchten über einem der Fußgängerüberwege, die seit Monaten dunkel geblieben war, plötzlich wieder hell über dem Zebrastreifen zur Zeyherschule. Wahrscheinlich hatte sie ein Erbarmen mit der Dunkelheit. Seitdem brennt sie aber regelmäßig nur jeden zweiten Abend, warum auch immer.