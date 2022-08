Die Kunst des Hellsehens

Ihren größten Auftritt hatte Maria Virchow zu Silvester 1979. Damals berichte das ZDF in seiner Nachrichtensendung, dass die Schwetzinger Wahrsagerin für 1980 der Welt Frieden voraussagte. Die Sowjetunion war in Afghanistan einmarschiert – und leider hat Maria Virchow nicht recht behalten. Und doch würde man sich wünschen, dass Maria Virchow ein Ende des Putin-Krieges in der Ukraine voraussagen könnte und dass sie damit richtig läge. Aber das geht nun nicht mehr, Maria Virchow ist im Alter von 71 Jahren verstorben, weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit bereits im April. Sie hatte sich zuletzt rar gemacht in ihrem Anwesen in der Lessingstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die gebürtige Italienerin liebte Schwetzingen über alles, sie hatte Ende der 1970er Jahre Karriere gemacht. Und unsere Zeitung war dabei. 1978 erschien in der Schwetzinger Zeitung einer der ersten Artikel, der sich mit den Talenten und dem Wissen Maria Virchows beschäftigte. Danach gab es Hunderte von Veröffentlichungen in der ganzen Welt. Maria Virchow hatte einen internationalen Klientenkreis und wurde viele Jahre als renommierte deutsche Astrologin im „Who is Who“ geführt.

Das Talent zur Hellsichtigkeit, das auch ihre Großmutter hatte, trat bei Maria Virchow schon früh zutage, gefördert wurde sie durch Prof. Aldo Castelli in einer Mailänder Privatschule. Viele Jahre lang studierte sie dort Astrologie und die hohe Magie und sie erwarb dort mehrere Diplome.

Ab 1978 wurde sie durch Veröffentlichungen in Zeitungen, Radio- und Fernsehsendungen bekannt. Erfolgreich prophezeite sie den Fall der Berliner Mauer und ein Erdbeben in China, sie sagte den Tod von Papst Johannes Paul I. voraus und dass sein Nachfolger kein Italiener sein wird. Mit dem Eintreffen des Halleyschen Kometen prophezeite sie Unruhen in Nordafrika.

Im Jahr 1993 erschien in der Los Angeles Times der Artikel „Global Soothsayers Peer Into 1993“. Aus jedem Land der Erde waren Hellseher vertreten mit ihren Prognosen und Maria Virchow war die auserwählte deutsche Teilnehmerin. Durch ihre Talente war Virchow in der Lage, sowohl die Zukunft zu prognostizieren, wie auch für wichtige Entscheidungen einen günstigen Zeitpunkt anhand der Planetenkonstellation zu nennen. Ab 1996 legte sie mit der Esoterik eine Pause ein und widmete sich stärker ihrem Hobby Malerei. jüg/ott