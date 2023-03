Also bei uns, des is,wonn isch aus dem Fenschda gugge du, die nai Bauschdell wisawie. Die Aweida, Maura, Bedoniera, Baggerfahra oda wie a immer, sinn ausnahmslos änorm fleißische Laid. Als Rendna hawwisch jo Zeid, zu gugge,was ma so uff ähnere Bauschdell so alles zu schaffe hod.

Also do grawlisch morjens jo grad so aus der Fall, ma konn a Bett sare, do sinn die Männa vum Bau a schunn do. Awwa selbschd noch dem Nachtesse werd do drunne – isch gugg jo vum sibde Schdog owwe runna – imma noch une Paus gewärgeld. Es werd a näd vazehld oda Bledsinn gemachd, nä do werd rischdisch gschaffd.

Do is mir doch a unser Bauschdell vun frieher, in de vädzischa Johre, in de Sinn kumme. Gud do is mongels moderne Geredschafde hald onaschda gschaffd worre. Ma hod mähna mid Baggschdäh gemauerd ohne Grohne, Bagga, Fäddabond un Fädisch-Bedon hods a käna gewwe.

Isch wes noch, do hawwe die Männa noch um die Wedd gemauerd, wer verlore hod, mussd donn ä Fässl Bier berappe. Des is donn gsoffe worre, donn war uff da Baustell fa zwee, drei Dag Paus. Donn hod a noch unsa Mudda imma in gude Gemiese-ointopf gekochd, der hod de Männa a so gud gschmegd un da Vadda hod sich gewunnerd, dass es uffm Bau so longsom vorwärds gehd.

Na haid weeß isch warum. So ä guds Esse hewwe die meischde Laid in de 40er Johr dahäm domols näd griegd. Also schäh longsom, die Männa ware jo a näd dabbisch un hawwe sisch de Ronze vollgschlare. Ja so ännerä sisch die Zeide. Isch gug widda nunna, a die schaffe jo imma noch.

Isch weeß näd, wo die Männa her sinn, awwa Kurpälzisch redde die net Isch nem o, die kumme vun weid her und schaffe deshalb so viel, weil se ball widda häm zu ihre Familie wolle. Reschd hawwese!