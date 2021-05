Die Meinung bleibt frei – in der Bundesrepublik genauso wie in unserer Zeitung. Deshalb drucken wir auch gerne, was Lotte Vogt als offenen Brief an Pfarrer Steffen Groß adressiert hat. Allerdings frage ich mich schon, warum der Brief an die Evangelische Landeskirche, also an den Arbeitgeber des Pfarrers, ge-schickt wurde. Soll da womöglich Druck gemacht werden?

Als Chefredakteur kenne ich diese Vorgehensweise zur Genüge. Wenn der Redakteur nicht das schreibt, was dem Betroffenen gefällt, dann beschwert der sich beim Konzernchef und denkt, er könne dort dann seinem Widersacher schaden. Dabei schadet er sich am ehesten selbst, denn ein Argument wird durch subtilen Druckaufbau nicht besser, sondern nur verräterischer und bewirkt am Ende höchstens noch, dass man sein Gegenüber nicht mehr ernst nimmt und die Diskussion verebbt. Pfarrer Groß sagt, er sei zu Gesprächen bereit – mit jenen, die noch Meinungen abwägen können.