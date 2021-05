Die Messen zum Fest Fronleichnam

Bei der katholischen Seelsorgeeinheit werden die Festgottesdienste zu Fronleichnam in Plankstadt und Oftersheim am Feiertag selbst, also am Donnerstag, 3. Juni, jeweils um 10.30 Uhr, und in Schwetzingen am Sonntag, 6. Juni, gefeiert. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen können leider noch keine Prozessionen und anschließende Gemeindefeste oder Zusammenkünfte stattfinden.

Auch der sonst so schöne und traditionelle Blumenteppich in Oftersheim wird Corona bedingt dieses Jahr ausfallen müssen, das teilt Pfarrer Uwe Lüttinger mit.

In Schwetzingen wird der Festgottesdienst am Sonntag ab 10.30 Uhr im Pfarrhof von St. Pankratius Open-Air mit einer Livestream-Übertragung gefeiert. zg