Was erkennen Sie auf dem Foto mit einer Baumscheibe, das uns Leserin Ortrun Blattner zugesandt hat? Einhellige Meinung der Redaktion: einen Engel! Gut, dies könnte natürlich an der Weihnachtszeit und den damit verbunden himmlischen Boten liegen. Oder möchte uns hier die Laune der Natur ein besonderes Zeichen geben? Wie auch immer: In dieser Weihnachtsausgabe gibt es Engel auf vielfältige Art und Weise. Lassen auch Sie sich beflügeln! Das Team der Lokalredaktion wünscht himmlische Festtage!

