Als das Projekt, vor allem die Besetzung des RTL-Live-Musicals „Die Passion“ bekannt wurde, hagelte es auf Twitter & Co. eimerweise Ironie. Und Schlimmeres. So schlimm war die Übertragung trotz einem halben „Dschungelcamp“ in den Nebenrollen am Mittwochabend dann gar nicht – selbst regelmäßige Kirchentagsgänger berichten, dass sie in dem Kontext schon Peinlicheres gesehen hätten.

...