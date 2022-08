Die positiven Effekte darstellen

Das Stadtradeln hat sich im Rhein-Neckar-Kreis mittlerweile zu einem Großereignis entwickelt. In diesem Jahr beteiligten sich alle 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises und traten für einen Bewusstseinswandel in Sachen Mobilität in die Pedale. Dabei schafften die knapp 10 000 Radler in diesem Jahr zusammen rund 2,171 Millionen Kilometer, was laut den Initiatoren für eine Vermeidung von 334 Tonnen CO2 steht.

Und genau hier stellte kürzlich ein Leser die Frage, wie das eigentlich genau berechnet würde.

Bewusstsein schaffen

Ziel des Stadtradelns, so Landrat Stefan Dallinger, ist ein Bewusstsein für die Belange des Radfahrens, der Infrastruktur und des Klimaschutzes. Dabei soll möglichst einfach und verständlich kommuniziert werden, dass jeder gefahrene Radkilometer einen Unterschied mache, ja einen Gewinn darstelle – sowohl für die eigene Gesundheit als auch die Umwelt in Form von weniger Emissionen und weniger Lärm.

Dabei sprechen die Initiatoren bewusst von CO2-Vermeidung und nicht von CO2-Einsparung. Die Initiatoren bedeuten damit, dass natürlich nicht jede Fahrt mit dem Rad tatsächlich eine Autofahrt einspart. Personen, die überhaupt kein Auto haben, können beispielsweise nie etwas einsparen. Dass ihr Verhalten jedoch positive Auswirkungen auf den Klimaschutz hat, erscheint unbestritten, was die Organisatoren entsprechend mitberücksichtigen wollen.

Kein wissenschaftlicher Anspruch

Die Kampagne erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch. Durch die Anzeige der CO2-Vermeidung, basierend auf 154 Gramm CO2 pro Personen-Kilometer, (Angaben laut Umweltbundesamt) wollen die Initiatoren schlichtweg veranschaulichen, welch positive Effekte unser aller Mobilitätsverhalten durch das Radfahren hat – und wie viel gar mehr, wenn „massenhaft“ und regelmäßig aufs Rad umgestiegen wird.

Die Rechnung ist dabei denkbar einfach: 2,171 Millionen Radkilometer entsprechen bei 154 Gramm CO2 pro Kilometer 334 334 000 Gramm CO2. Eine Tonne entspricht einer Million Gramm. Und 334 334 000 geteilt durch eine Million ergibt die 334 Tonnen CO2.